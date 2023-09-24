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娛樂

壓軸獻唱「煇黃」金曲 汪明荃：是每一代人集體回憶

【明報專訊】汪明荃、葉麗儀、仙杜拉、雷安娜、張德蘭、陳潔靈及羅嘉良等演出一連兩場《情牽煇黃經典演唱會》前晚在紅館開鑼，薛家燕、羅家英等捧場。陳潔靈打頭陣獻唱《今晚夜》，她說見到好多好朋友，勾起很多回憶，「以往《煇黃演唱會》顧嘉煇（煇哥）與黃霑（霑叔）都坐在觀眾席聽我們唱歌，但今年連煇哥也走了，一切都成為往事」。她稱再唱「煇黃」的作品心情有點不同，更加要將兩人的作品繼續傳承下去。

雷安娜從加拿大回港演出，獻唱《舊夢不須記》、《隨想曲》及《狂潮》，之後與周吉佩合唱《人在旅途灑淚時》。

雷安娜加國回港演出 華娃暫別舞台

華娃唱《惜別》前笑說唱完這首歌會暫別舞台，會否再見要看有沒有緣分。從北京回港的羅嘉良唱《季節》、《近代豪俠傳》，他說煇哥和霑叔是香港樂壇瑰寶，他跟很多樂迷也是聽他們的歌曲長大。葉麗儀唱《上海灘》、《萬般情》及《龍虎鬥》，多謝煇哥和霑叔寫這3歌給她，提到常被問不斷唱這幾首歌會否很悶？她說：「好的歌無論唱多少次，聽多少次，都有它的味道，都一樣精彩。」

汪明荃（阿姐）壓軸出場唱《用愛將心偷》、《京華春夢》及《萬水千山總是情》，她說這晚不單重溫煇哥與霑叔留給他們的作品，也是一次重聚好機會，「過去數年大家經歷不少，雖有過擔憂，亦會緊張、失望，但風雨過後總有天晴，再一次聚頭，分享大家都喜歡的歌曲」。最後大合唱前，阿姐說：「煇黃金曲，情牽你同我，是每一代人的集體回憶。」

娛樂組

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