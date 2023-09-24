日日幫林作念經 七仙羽自爆多次拒為JPEX拍廣告

記者：林祖傑

前晚七師傅出席電影《封神第一部》首映禮，同場有安樂影片老闆江志強及《封神》導演烏爾善，還有何超儀、白雲等。早前七師傅跟歐陽偉豪（Ben sir）為HOY TV主持新節目《東呃西騙》，內容包括拆解投資騙局，將於下月9日播映。

七師傅：網上投資好多呃人

活動上七師傅被問及林作捲入JPEX案涉串謀詐騙一事？她透露曾獲該公司多次邀請拍廣告，但沒有答應，因之前為HOT TV拍攝節目《東呃西騙》，見到很多類似個案，亦收到很多藝人投訴被某些平台盜用肖像賣廣告，她說：「我不會在網上投資，因為好多都呃人，不會放錢去網上平台。」問七師傅沒拍該公司廣告免惹官非，可覺好彩？她說：「非常好彩，我避過好多難，因我日日念經，自然會感應到有唔妥，所以好多人出事我都無事。」她表示也日日有幫林作念經，希望對方無事，「雖然好多人唔鍾意佢，但我要愛眾生，流浪貓狗都愛，唔通一個人唔理咩？我希望佢無事，但其他人希望佢有事，你睇網上啲評論，得我苦苦獨撐佢，我一個對成幾百萬人」。

柳瑩有方法催吉避凶

拒JPEX厚酬的還有攝影師劉翁的太太柳瑩，日前透露於今年7月，有人以7位數字酬勞邀她的團隊為JPEX拍廣告兼推薦藝人代言，當時柳瑩見該公司背景與手法有懷疑而婉拒。她拒百萬酬勞避惹麻煩，連日來成為話題，梁思浩在網台節目也講述事件並以「行運」形容柳瑩。柳瑩在社交平台解釋「行運」、「好彩」，是毋須要思考，上天眷顧之意，好彩之餘，也要明辨是非吉凶、好眼光及懂得洞察奸邪之物。她說催吉避凶的最簡單方法是選擇接近正直和行運的人，聽取對方的意見，就能夠避開陷阱。

何超儀陪老公 最多離港6日

何超儀為支持安樂影片老闆江志強出席首映禮，透露要趕場出席人生首個fans club聚會，她說：「因主演電影《怨泊》有很大迴響，感激出道至今的粉絲凝聚在一起成立fans club，入行數十年終於有fans club，粉絲會先入場看慈善場，再到大排檔筵開10多圍食飯，當粉絲聚會。」她表示《怨泊》是三級片影響票房，但認為沒需要刪剪降級，試過在馬來西亞上映剪成不是三級片，結果令觀眾更迷糊，不知電影講什麼，「原汁原味始終好啲」。她透露下月到英國為《怨泊》宣傳，因當地的工作伙伴見香港有英文報紙給《怨泊》0分，決定為她平反，舉行特別場給前輩及當地粉絲評價，但她要陪伴老公陳子聰，最多只能離港6日。問到老公身體狀况？她說：「不用驚，我丈夫暫時好好，不會突然出現危殆情况，遲些到美國做手術就高風險。」

白雲兩年前離婚，至今未有新戀情，她說：「我拍拖一定會講，因鍾意高調放閃，雖有人追但不適合。」對於最近在社交平台上載相片又刪除，被指是走光相，她澄清道：「不是走光，我是刻意刪相，是跟粉絲之間的互動，我都想再出寫真集。」