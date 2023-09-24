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娛樂

相隔6年再襲港 李聖經曬長腿派心心冧粉絲

林柏宏被香港粉絲嗌「老公」 李聖經想來港與粉絲聚會

【明報專訊】韓國女星李聖經、台灣男星林柏宏前晚聯同MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）到中環出席時裝品牌活動，各自吸引大批粉絲圍觀，場面熱鬧。穿粉紅色花花短裙曬長腿的李聖經向粉絲大派心心及揮手，聽到粉絲大嗌「好靚呀」和「I Love You」，李聖經即甜笑。

相隔6年再來港，李聖經表示很掛念香港粉絲，希望未來有更多機會來港與粉絲見面，以及舉行粉絲見面會，她說：「我很喜歡吃香港的美食，很多地方都想去，可惜今次行程很短，沒時間四圍去，希望可以再來。」粉絲即起哄。李聖經談到一身打扮，稱最喜歡黑色領呔，簡單得來可以襯不同造型。對於被封為「行走流行搭配教科書」，她覺得太誇獎，透露平時喜歡舒適打扮。她主演韓劇《浪漫醫生金師傅3》反應佳，稱拍攝時很開心，跟台前幕後合作愉快，希望快些有新作品。

林柏宏現場向粉絲派心心，粉絲即瘋狂尖叫大嗌「老公」。對於粉絲的熱情，他表示害羞又開心，「獲那麼多粉絲到場支持，不敢相信又感動」。

林柏宏被粉絲嗌「老公」

林柏宏上次來港是數月前跟許光漢宣傳電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，談到該片在港上映收逾2000萬元，票房甚佳，他說：「電影公司有跟我報喜說票房很好。很感恩，不敢相信有這成績。」對於該片將代表台灣角逐明年奧斯卡「最佳國際影片」，他深感榮幸，「很開心，電影有笑有淚，也是自己喜歡的作品，希望有更多人看到。（希望攞獎？）不敢想，感謝導演的創作非常有愛，拍攝時沒想過攞獎，現在有提名是對團隊的肯定」。林柏宏前日來港，昨日便返回台灣工作，透露11月會推出愛情劇《此時此刻》，故事講述疫情下的愛情故事，希望能療癒大家。問會否學廣東話？他用廣東話說：「識聽唔識講。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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