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娛樂

姜濤高溫著大褸 熱到偷食冰塊解暑 嫌「KEUNG T0」車牌太張揚 叫粉絲自用

姜濤酷熱天氣下著冬裝 熱到溶要偷食冰塊降溫

【明報專訊】MIRROR成員姜濤昨日到赤柱露天廣場出席代言飲品活動，吸引逾千「姜糖」（粉絲暱稱）支持。姜濤在高溫下穿長袖衫及紅色大褸，熱得他數度偷吃冰塊降溫。他知道有姜糖數日前已到場霸位感心痛，希望不要太激進，注意安全。他日前到電台訪問腳步浮浮要助手攙扶，解釋因休息不足腸胃炎。有姜糖近日以3.8萬元投得「KEUNG T0」車牌疑送給他，正學車的他表示有車也不會用這車牌，免太張揚。至於隊友呂爵安遭狙擊，他愕然說不知道，認為什麼都有人喜歡不喜歡，他不想再提之前的是非，沒有影響大家感情。

記者：柯美

攝影：劉永銳

姜濤現身時，在場姜糖即瘋狂尖叫，氣氛熱鬧，不過昨日天氣炎熱，他穿長袖衫及長褸，與粉絲玩傳冰塊遊戲時，忍不住數度偷吃冰塊降溫。姜濤稱想涼快一點，但會肚痛，叫大家不要模仿。

籲粉絲注意安全 不要太激進

對於有粉絲數日前已來霸位，姜濤心痛說：「天氣那麼熱，擔心他們會中暑，晚上在這裏紮營，又擔心他們人身安全，希望大家不要那麼激進，要注意安全。日前我到商台接受訪問，他們走出馬路，現場又有小朋友，大家真的要安全點。」提到當日在商台離開時腳步浮浮要助手攙扶，姜濤透露是腸胃炎，「因為休息不足，間中都會患腸胃炎」。

姜濤雖工作忙，最近仍抽時間學車，「只學了幾堂，技術暫時一般」。他否認想買車，只想學多一個技能。對於有粉絲以3.8萬元投得「KEUNG T0」車牌，有估計是送給他，若收到，將來有車會否用這車牌？他稱不會，「不用了，這個車牌太張揚，多謝，而且仍未有車牌，粉絲自己買的，好應該自用」。他與台灣女星宋芸樺合演電影《我的天堂城市》在台上映反應不俗，姜濤認為是大家的功勞，每部作品有好成績，對得住團隊努力。該片10月在港上映，問他對香港票房可有信心？他說：「無話信唔信心，平常心。」

不想再提「某人」 與Edan感情好好

MIRROR成員呂爵安（Edan）早前在演唱會棟篤笑環節取笑隊友惹是非，新歌《Again!》MV上架遭攻擊，收到不少dislike。姜濤愕然表示不知道，「我真係唔知」。在旁的經理人花姐（黃慧君）亦表示不知道。姜濤續說：「什麼都有人喜歡，亦有人不喜歡，有人留意就得。」提到Edan胞妹也受牽連捱鬧，姜濤同樣不知發生什麼事。有指因他之前在社交網留言「接受了某些人的道歉」，令人聯想所指是Edan。姜濤說：「過去的事情不要提，總之沒影響，大家感情好好。（你講的某人是誰？）過咗去，算啦。（已不嬲某人？）由頭到尾無嘢，好多人問，純粹想令關心我的人放心。」他扯開話題說：「天氣好好。」他將起程赴澳洲拍攝團綜，稱很期待，因MIRROR全員從未一齊出埠旅行。可擔心粉絲跟到去澳洲？他認為這種事一向有發生，希望粉絲各自照顧好自己。

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相關字詞﹕呂爵安（Edan） MIRROR成員姜濤

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