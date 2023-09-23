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娛樂

【開箱】不一樣的爸爸 《說笑之人》說個笑話紀念他

【明報專訊】以智障者為主角的港產片，最著名是洪金寶主演的《龍的心》，還有鄭則士在《何必有我》扮演肥貓，不但拍了多齣電影，還有劇集；荷李活叫好叫座的《阿甘正傳》，湯漢斯（Tom Hanks）演輕度弱智的阿甘，更在奧斯卡稱帝；曾經憑《翠絲》囊括台灣金馬獎及香港電影金像獎最佳男配角的袁富華，可會以新片《說笑之人》的弱智爸爸角色獲最佳男主角提名？

輕度弱智父親

《說笑之人》講述文少從小察覺父親華哥跟其他大人有點不同：說話沒有邏輯、理解力差、容易被騙，懂事後才知道華哥智力確比正常人低，母親更因此離家出走，留下文少子代母職，照顧爸爸。文少偶然機會為獎金參加棟篤笑比賽，立即便迷上，觀眾的笑聲帶給他無比成功感。為了找尋靈感，文少發掘生活中可笑之處，可是他發現終極的笑，其實苦中作樂，在校時同學的恥笑、畢業後工作的艱辛、照顧華哥時的點滴，甚至是影響全球的世紀疫症。

《鴨王》區焯文在《說笑之人》身兼編導兩職，《天水圍的日與夜》呂筱華亦有份撰寫劇本，除了袁富華扮演華哥，還有吳肇軒飾演文少，伍詠詩演文少棟篤笑志同道合的好友，阮兆輝客串校長一角，陳麗雲則扮演華哥同事。講弱智單親爸爸一手湊大兒子，很難不讓人想起兩屆奧斯卡影帝辛潘（Sean Penn）主演的《不一樣的爸爸》，該片也是童星出身狄高達芬寧（Dakota Fanning）在影壇嶄露頭角之作，講述智商只有7歲的Sam與女街友一段霧水情緣，誕下女兒Lucy後，女街友便離開從此沒再露面。Sam與一班有不同問題的朋友，一起撫養Lucy，但當她漸漸長大，發現父親的異常，並面臨遭社署接管交給寄養家庭照顧；不少人批評《不》片簡化Sam與Lucy的狀况，帶來過於美滿的結局。《說笑之人》的華哥只是輕度弱智，片中描寫文少童年的篇幅也不算多，反而提及他中學階段遭同學取笑有個不一樣的爸爸，曾羞於與當校工的華哥同行。

兒子愛棟篤笑

《說笑之人》缺點是部分對白寫得較刻意及突兀，譬如文少為了父親跟同學打架後，爺爺用雞蛋為他療傷，並以皮蛋來比喻兒孫兩人，但總的來說此片不算煽情，華哥由患病到死亡，也只是淡淡然描述他逐漸衰弱。渴望兒子能作育英才的華哥，最後以自己成為大體老師償願，也算是首尾呼應的安排。另外，文少知道父親難忘早已另有家庭的太太，於是帶他到一樓一找鳳姐聊以安慰，後者臨時抬價收了厚酬，也滿有職業道德地致電同行，即場學鄉下話待客增親切感，淚中有笑，緩和了本應傷感的氣氛。

片中另一特別之處是文少醉心棟篤笑，幾次表演效果不佳，以角色而言，在小店內即使觀衆不多，看到良好反應，卻帶來滿足感，也呼應片中所說揾錢其次，「做自己喜歡嘅嘢更重要」；加上片末彩蛋有在港默默耕耘的棟篤笑藝人自白，更深化了主題。

袁富華為華哥一角設計了不少肢體動作貫穿全片，獲來年香港電影金像獎提名也不會意外。有一幕講述華哥知道同事四姨（陳麗雲飾）的女兒受傷，經濟出現問題，於是問兒子拿家用再借給對方，文少卻認定四姨經常欺負華哥，必定是揑造原因騙父親金錢，因此痛斥四姨，校長（阮兆輝飾）試圖開解文少，指華哥害怕沒有朋友，才會義無反顧幫助四姨。但為什麽不是華哥比常人單純，根本沒城府猜度別人動機？因此對於太太出走，才會比較看得開，稱她有選擇的自由？文少在喪禮以棟篤笑送別父親，想起黃偉文寫的歌詞，「仍然在呼吸都應該要慶賀，如果想哭可試試對嘉賓滿座，說個笑話紀念我」，以笑代哭，此歌名叫《活著多好》。

上映日期：9月14日

相關字詞﹕吳肇軒 袁富華 區焯文 開箱 說笑之人

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