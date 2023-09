【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift的巡迴演唱會The Eras Tour,11月會在南美洲繼續,不過向隅或想重溫的樂迷不用失望,因為相關音樂紀錄片《Taylor Swift: The Eras Tour》下月13日會在美國公映,早前開始預售門票。除了《驅魔人:信仰者》(The Exorcist: Believer)及美琪賴恩(Meg Ryan)自導自演新片《What Happens Later》等同檔電影宣布讓路改期外,據美媒引述預售數字,《Taylor Swift: The Eras Tour》開畫首周末有機會收1億至1.25億美元(約7.8億至9.75億港元),成為同類型電影的一項紀錄。