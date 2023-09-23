洪永城否認拍《衝上雲霄3》 黃翠如懶理拍劇無期 掙錢靠蕭正楠

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

有指洪永城與馬國明在機場拍攝新劇，疑是《衝上雲霄3》，惹網民不滿拿來與舊作陣容比較。洪永城承認新劇全個拍攝過程都在機場，「新劇共10集，暫時收到消息希望年底拍完，明年可以出街，雖然成個故事發生在機場入面，其實好難直接比較，真的不是《衝上雲霄3》，結構和各方面有少少唔同，留待記者會再向大家講，到時會清晰好多」。據知新劇名《飛常日誌》，演員除馬國明與洪永城外，還有蔡思貝、高海寧、朱敏瀚、劉穎鏇、郭柏妍、徐榮、戴祖儀、吳偉豪等。

洪永城自認「無門夾萬」

談到理財，洪永城和黃翠如均表示與另一半財政獨立。黃翠如承認與老公蕭正楠都不善理財，只開了聯名戶口將不急用的錢做定期儲蓄，「待將來我們退休，會將筆錢用來環遊世界」。她稱錢財方面夫妻之間完全透明，每個月老公畀家用會付現金，她會拿2000元給老公做零用錢，增添儀式感。

洪永城稱每個月出糧的儀式感，是將部分錢放在女兒的教育基金，又自爆曾遭玄學師傅批是「無門夾萬」。他承認確是經常亂買東西，但自女兒出世，加上不知何時會生多個，已將門封上，為長遠準備，好好計劃將來。

黃翠如澄清無受情緒困擾

兩人近4年沒有合作，會否想再合作主持旅遊節目？黃翠如提議，「我們開始擔任幕後工作監製節目，或可以由他監製節目，畀機會我和他合作」。洪永城笑道：「我想鬧她好耐，做監製便可。」

有報道指黃翠如拍攝監製兼主持的旅遊節目《膽粗粗‧HERE WE GO》時經歷生死，情緒受困，她解釋純屬誤會，那件事是發生在很久之前拍旅遊節目時，不過很開心和感恩首次監製的旅遊節目收視不錯，公司講過想再拍新一輯，但要先做足資料蒐集，才有足夠內容。

洪永城密密接劇，黃翠如拍劇無期，她懶理，「講真，工作真的是隨緣，無論是公司或外面的工作，好感恩在馬來西亞和香港都有一些工作。至於公司的工作，我好佛系，冇乜所謂，我和洪永城很不同，他好有計劃，我就留畀老公努力搵錢」。

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