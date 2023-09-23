出戰《中年2》哭訴遺憾未盡孝道 鄧兆榮爆與亡母祥嫂和好經過

一家人冇隔夜仇

52歲鄧兆榮唱譚詠麟《愛的根源》，稱人到中年有些遺憾，2013年4兄弟姊妹跟母親有些誤會沒有聯絡，至2019年他鼓起勇氣在母親節致電向媽媽道歉，母親好大方說原諒他，稱有些不舒服遲些再找他。豈料個半月後收到噩耗，「急症室打電話畀我，話母親在急症室接受治療，當時才知媽媽患癌症第4期，之後4兄弟姊妹同媽媽團圓，鼓勵她對抗病魔，母親在個多月後仙遊，我一生人的遺憾是未盡孝道」。

鄧兆榮激動落淚說：「想同父母講，你哋在生時，我可能做得冇咁好，現在我會做個好爸爸、好弟弟。希望各位觀眾，如果同父母、兄弟有咩誤會，只要自己行出誠意的第一步，一家人冇隔夜仇，不要好似我咁後悔莫及。」他的兩名兒子到場為爸爸打氣。

戚黛黛被批唱歌無感情

55歲鄭梓浩目前是營養品直銷商，透露自己在四大天王最紅時出道，是一個被遺忘了的歌手。保養得宜的鄭梓浩獲不少現場觀眾舉燈牌支持。他獻唱張學友《歲月流情》，張佳添大讚：「你的音色好靚，同埋你用共鳴唱歌，已經贏咗一半。」

41歲戚黛黛現為家庭主婦，選唱王馨平《別問我是誰》，張佳添評若是香港小姐才藝表演是OK；周國豐則說：「你演繹成首歌好工整，但冇乜味道，唱唔出對愛有渴求嘅感覺。」48歲姚安娜海選時以「小丑」造型突圍，今次以吉卜賽女郎造型亮相，加上面部特色化妝，非常搶鏡。

娛樂組