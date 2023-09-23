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娛樂

林峯喜獲「爵屎」唱《愛不疚》助興 呂爵安怕盧瀚霆鼻鼾「轟炸」拒同房

林峯讚女兒PR性格似足自己 明年開騷安排台下捧場

【明報專訊】林峯、蔡卓妍（阿Sa）、MIRROR成員呂爵安（Edan）、朱鑑然與吳肇軒，前晚齊穿上服裝品牌最新秋裝登場。兩代偶像林峯與Edan同場，各自有粉絲吶喊造勢，一班「爵屎」（粉絲暱稱）甚為識做，見林峯先出場影相，即大合唱幾句他的歌《愛不疚》，林峯笑逐顏開。上月爆出與百億麻雀館太子爺石恆聰分手的阿Sa一身紅衣打扮現身，繼續婉拒受訪。MIRROR將一起到澳洲拍攝綜藝節目，Edan自誇大把人爭住跟他同房，並稱最不想跟鼻鼾聲超大的盧瀚霆做室友。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

林峯聽到Edan粉絲唱《愛不疚》笑得開心，笑言：「好感動，我好快就有新歌出。」他透露與佘詩曼合演的新劇《家族榮耀之繼承者》，早前已完成馬來西亞外景，回港繼續開工，10月到內地拍戲，還會籌備明年下半年舉行的巡迴演唱會，期待與阿Sa合演的電影《神探大戰2》。林峯工作排得密麻麻，出名愛妻又寵女的他特別安排太太張馨月帶同女兒「格格」Luna到馬來西亞探班，一家三口乘機旅行。

爆女兒性格似公關

林峯在社交網分享帶女兒遊玩照，Luna沒像以往以圖案遮樣，有網民大讚她得意可愛。他稱女兒性格不害羞，熱愛小動物，面對陌生人也像公關一樣很懂社交，笑女兒這方面似他。有網民認為妻女探班會影響拍攝，林峯解釋：「我工作經常要周圍去，有機會便想爭取時間陪伴家人，畢竟小朋友成長得很快。讀K1的女兒平日讀書做功課都由老婆負責，我也有幫女兒揀學校和去面試。」他認愛女喜歡跳舞，贊成對小朋友的成長有幫助，之前拍節目認識到一些內地跳舞老師，待Luna稍大讓她上堂學跳舞。問到女兒有表演慾，巡唱時會否讓她上台？林峯即說不好，女兒來看騷就夠。

最想跟柳應廷同房

Edan將與MIRROR隊友一起到澳洲拍攝ViuTV綜藝節目，形容心情期待、緊張又擔心，「通常拍綜藝節目，都要挑戰最驚的事，當地出名玩笨豬跳，我畏高。不過都開心可以成班人一齊住大屋」。Edan不介意單獨一人或與隊友同房，自稱大把人排隊爭住與他同房；若可選擇，他會揀柳應廷（Jer）同房，因為大家都喜歡打機。至於最不想的人選，則是盧瀚霆（Anson Lo），大爆對方鼻鼾聲好大，之後補充說講笑。

胞妹EQ高無影響

Edan早前開個人演唱會取笑隊友惹是非，有指他的胞妹「小如豬」受牽連無辜捱鬧。Edan表示沒留意，也不出奇，因為如果Haters要表達不滿是很難控制。他知道演唱會後仍有好多拗撬傳言，重申無意互相指摘，大家要明白的就會明白，不需要再講太多。至於妹妹未受影響，Edan說：「她心臟強大，因為已習慣經常被我笑她肥。她的EQ都好好，是我們從小由媽媽教導出來。」

強調跟姜濤無芥蒂

對於新歌《Again！》MV在網上平台收到不少dislike，Edan對此並不在意，「如果首歌有好多dislike，應該會收到好多很差的評價，但我又收唔到，一笑置之，不會影響我，出歌原意不是為多like，只想表達一些信息」。他稱跟姜濤有傾過偈，沒有問題，大家是好朋友。他得知有粉絲現場合唱林峯歌曲，Edan笑言年幼時也有聽對方的歌，如《Chok》，覺得他唱歌好聽，中學有很多同學都是他的歌迷，大讚林峯外貌依然很青春。

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