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娛樂

【開箱】孖仔網紅處男執導恐怖片 《手靈》刀仔鋸大樹叫好叫座

【明報專訊】美國電影圈有不少兄弟班導演，像《復仇者聯盟4：終局之戰》的羅素兄弟（Russo Brothers）、贏過奧斯卡的《2百萬奪命奇案》高安兄弟（Coen Brothers），也有由兄弟變成姊妹的《22世紀殺人網絡》系列華高斯基（The Wachowskis），最新還有上周四在港上映新片《手靈》（Talk to Me）的澳洲孿生兒丹尼菲利普（Danny Philippou）和米高菲利普（Michael Philippou），兩人30出頭，本是網絡紅人，在YouTube開設頻道RackaRacka訂戶人數超過680萬，今次處男執導恐怖片即一鳴驚人，演員幾乎全無知名度，但以450萬美元（約3510萬港元）成本，全球票房收逾6900萬美元（約5.3億港元），成功刀仔鋸大樹之外，在爛番茄評論網站276篇專業評論中，更錄得95%好評。

鬼魂附體90秒

《手靈》故事講述一班中學生為了尋找快感，大膽玩靈媒屍體的手部殘肢，傳說只要握着它並念出咒語「同我傾偈」，就可見到亡靈，甚至體驗鬼上身的感覺，唯一規條是整個過程不能多於90秒，若不及時鬆手驅走鬼魂，後果不堪設想。女主角Mia一直難以擺脫母親兩年前猝逝之痛，跟父親亦關係疏離，跟好友Jade及其弟弟Riley與他倆的母親Sue一家三口，感情親密，Mia與Jade的男友Daniel亦關係曖昧；某次參與朋友的派對，Sue玩「握手」見亡靈，一試難忘，其後更難抵Riley的哀求，讓他參與，結果變成難以抽身的玩命遊戲。

《手靈》導演菲利普兄弟來自澳洲南部的阿德萊德，早於11歲開始已拍攝短片，10年前在YouTube開設頻道RackaRacka，首嘗勝利滋味的一條片名叫《哈利波特對星戰》（Harry Potter vs Star Wars），短短一周吸引700萬瀏覽次數；在《手靈》扮演Riley的祖伯迪（Joe Bird），也是在阿德萊德長大，指菲利普兄弟在老家早已是地方名人，當得悉他們執導《手靈》更大為興奮。菲利普兄弟表示《手靈》意念來自好友戴利皮爾森（Daley Pearson）的短片劇本，講述一群青少年把亡靈附身當成快感來源。這構思激起丹尼菲利普的無限想像，以此為藍本跟標軒士文（Bill Hinzman）一起撰寫劇本。片中分別扮演Mia及Riley的《被告的告白》蘇菲維特（Sophie Wilde）與祖伯迪表現，最受影評人讚賞。蘇菲現年26歲，扮演17歲少女卻沒有違和感。祖伯迪年僅16歲，但演活了脆弱又依賴的少年角色，後段每次出場都要經過特技化妝，更考心機與耐性，此片選角指導有慧眼，應記一功。

已拍前傳籌備續集

《手靈》全澳洲班底製作，去年在康城影展已賣出多國版權；今年1月在美國辛丹斯電影節世界首映，引來環球影業與推出過《奇異女俠玩救宇宙》、《鯨》的A24展開爭奪戰，結果後者取得該片北美發行權。今年7月底在美國開畫，雖然《Barbie芭比》、《奧本海默》等強敵環伺，又撞正同類型但加了喜劇元素的《鬼咁多大屋》同期上映，但《手靈》表現不差，首周末收超過1040萬美元，在美國本土最後以4450萬美元埋尾，超越《祖孽》，成為A24歷來最賣座的恐怖片。

《手靈》並非純靠嚇人伎倆來吸引觀衆的典型驚慄恐怖片，即使成本低，但劇本紮實，音效設計有心思，而且關注年輕人。主角Mia一直受不了喪母的痛楚，也不願意面對父親，指他壓抑自己，其實她何嘗不是？透過鬼魂附身得到快感，以為逃避了現實的痛苦，繼而上癮；主動參與鬼上身遊戲的她、Riley及Daniel都有壓抑自我的傾向，結果悲劇才會發生。

據報菲利普兄弟已完成《手靈》前傳的主要拍攝工作；《手》片開首講述到派對尋找弟弟Duckett的Cole，遭對方用利刀刺傷，Duckett則自盡，前傳將會交代兩人的背景。其實《手》片後段Cole亦出現，並向Mia提及邪靈附體的經驗。菲利普兄弟及A24已落實開拍續集，事實上此片有關「手」的來歷及轉往哪裏、由誰擁有，可供發揮的空間還有很多，要發展成系列電影也並非不可能

上映日期：9月14日

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