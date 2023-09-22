《賭命為王》崔岷植奪首爾電視劇大獎 《財閥家》膺最佳迷你劇 秀智封視后

文：蘇珮欣

由韓國放送協會主辦的第18屆首爾國際電視劇大獎，昨日在首爾永登浦區汝矣島KBS大廳舉行頒獎禮，《我獨自生活》全炫茂與《衣袖紅鑲邊》李世榮擔任司儀。

李聖旻與宋仲基分享榮譽

《賭命為王》獲頒金鳥作品獎之外，男主角崔岷植亦拿下至高榮譽金鳥獎。崔岷植表示拍完《賭》劇後，冒起許多想法，對於獲獎很開心，但要感謝與他一起流汗的同事，「我想將這個獎分享給同事，他們不分晝夜開工，這份榮耀也該歸功他們」。

首爾國際電視劇大獎分國際及韓國兩部分。國際方面，英國的《Mayflies》奪最佳電視電影，韓劇《財閥家的小兒子》及內地劇《漫長的季節》同奪最佳迷你劇，《漫》劇男主角范偉封視帝，視后則落在韓劇《安娜》秀智身上，後者未有到場，僅拍片致謝，「台前幕後都很辛苦，應該將此獎給他們，以後我會更努力做個好演員」。

韓國方面，Netflix《黑暗榮耀》及ENA《非常律師禹英禑》同獲最佳劇集；《財閥家的小兒子》李聖旻贏得傑出演技獎，他感謝JTBC製作及播出《財》劇，「感謝導演及編劇，冒險讓年輕的我演爺爺這角色，最重要是想與扮演小兒子的宋仲基分享這殊榮」。

柳俊烈金瑞亨影評獎稱帝封后

《非常律師禹英禑》朴恩斌與泰國BL劇《愛情理論》Gun同獲頒亞洲明星獎。前者未有現身，透過預錄片段致謝，她稱感謝各界一直以來給予她滿滿的愛。

另一方面，韓國影評人協會主辦第43屆影評獎昨日在首爾舉行頒獎禮，裴斗娜主演的《下一個素熙》獲頒最佳電影，《畫盲神探》柳俊烈和《Greenhouse》金瑞亨分別稱帝封后；金瑞亨領獎時感動落淚，自言出道快30年，終得到女主角獎，讓她有機會成長。《走私》金鍾洙及《Dream Palace》李允智獲頒最佳男女配角。《Dream Palace》賈成文膺最佳導演。韓國影評人協會選出十優作品，包括《相近不相親》、《下一個素熙》、《Dream Palace》、《水中鏡花》、《走私》、《Greenhouse》、《秘密之丘》、《畫盲神探》、《Killing Romance》及《The Element of Hope》。