爆唐浩然拍親熱戲必向女友備案 脫單衛詩雅工作自主不需交代

記者：柯美

《Food Buddies》大談各種都市愛情，衛詩雅劇中遇上新婚丈夫不忠，現實生活的她承認曾遇渣男，「初入行時，有段時間工作很忙，男朋友對我的態度、做的事情跟平時沒有分別，但可能女人的第六靈感，感覺到他出軌。我當時很決絕即斬䌫，不想浪費時聞」。痛過的她沒對愛情失信心，感情空白了一段時間，最近終於脫單，透露與男友處於了解中狀况。

男男咀不知所措 以後可免則免

至於劇中演「A0」29歲Jacky已有拍拖10年的女友，感情相當穩定，並視對方為結婚對像。衛詩雅大讚Jacky是好男友，對女友尊重和坦白，爆對方分別與她和柯煒林（Will）有咀嘴戲，事前會向女友備案，「我就不會，工作由自己決定，不需要任何人批准，結婚就要向另一半交代」。

Jacky表示不想女朋友不開心，透露與衛詩雅那場咀戲只是蜻蜓點水式，一take完成，與Will那場咀嘴戲就拍了20 take，笑言咀到麻木。問他與男生拍咀戲是否更尷尬？Jacky承認初時的確有點緊張，「不知如何是好，和Will有共識，大家想像是兩嚿肉貼住兩嚿肉，感覺會舒服一點。女友知道我跟Will咀嘴，她說『幾好呀，好過和女仔』」。他認為劇情需要沒辦法，但以後可免則免。

投入牀上戲 導演嗌cut唔識停

衛詩雅爆Jacky有場下半身全裸戲，對白少，她則超多對白，有些更長達數頁紙，好似講急口令，「導演拍得好快，第一日開工就拍17場，大部分一take過，所以事前要做足準備工夫，不止熟讀自己的對白，還要背埋對手的對白，拍攝時才能接上，真是考我牌」。她透露與Will有場牀上激吻戲，拍攝時他們投入到導演嗌cut也聽不到，直至導演行過來說：「cut咗機啦。」甚少拍電視劇的衛詩雅估不到現在的電視尺度可以那麼大。

Jacky覺得沒對白更難演繹，「角色講我有嚴重社交障礙，對白最多講3個字，得一場向Michelle（衛詩雅）示愛講得長一點，其實沒對白更難演。社交障礙有很多種，導演事前給我睇一部女主角有社交障礙的西片，大家經過研究，決定用外表冷靜，看似正常，但實際有社交障礙的方法演繹」。

衛詩雅/服裝：maje

髮型：SingTam

唐浩然/化妝：Heybee

髮型：Antonio