盼3女兒18歲後才拍拖 黎姿教嚴選伴侶 勿睇外表注重內在

記者：柯美

攝影：劉永銳

黎姿（現名馬黎珈而）昨日以粉紅大使身分到尖沙嘴出席「癌症基金會粉紅革命」2003啟動禮，黎姿不時咳嗽和聲沙，表示可能被二女傳染甲型流感，不過另外兩女無事，二女請假在家休息數天，現已返學，其病情亦接近尾聲，只是喉嚨仍有點不舒服，所以出席活動前和在家都盡量戴口罩。

黎姿抱恙仍堅持出席，因覺得活動很有意義，「乳癌是香港女性頭號殺手，我身為女性要支持女性，向女生宣揚要多愛惜自己。我要返工，又要照顧小孩，每天行程都排滿，但幾忙都要留意自己身體和有me time，我每日都自我檢查，一個月check up一次，照顧好自己，知自己身體狀况，早發現早預防」。

分身不暇 無時間復出

有否教3個女這方面知識？黎姿稱孖女和細女分別10幾歲和10歲，要開始認識女性私密事情，會慢慢教她們如何保護和照顧自己。她表示女兒雖已長大，但仍喜歡黐實父母，「和家人共處時間最開心，不過都留些me time給自己，做自己開心的事，我喜歡運動、行山，聽音樂、睇戲和睇書，有時清空下、靜下是好事」。

有否心思思想拍戲？黎姿說：「冇時間拍，所以唔好諗，不過我有睇舊拍檔演出，默默支持和欣賞。」她自言仍喜歡拍戲，但現時分身不暇，唯有將來再算。

女兒只愛扮靚 無表演慾

黎姿透露女兒有看過她演出的無綫劇《倚天屠龍記》，但沒看過《金枝玉孽》，「太深了，怕她們睇唔明，幾年後才給她們看，又驚她們覺得已過時。」她們可有表演慾？黎姿說：「沒有，她們貪靚和愛扮靚，與一般小朋友喜好無異。（有否與她談靚仔？）沒有，女兒偏愛什麼，由她們自由發揮，但我教她們不要只睇外表和價值，要內外兼備，愛心和責任感很重要。女兒現在未拍拖，希望愈遲愈好，最好18歲後，要她們由心出發感受對方是否值得交住。」

10月1日是黎姿52歲生日，問如何慶祝？黎姿表示過往會開派對，但到了這歲數，現在最重要是家人，所以今年生日會與家人靜靜地度過，「平淡是福，一切正常已經是非常好的事情，不需要任何生日禮物和慶祝」。

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