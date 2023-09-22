明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

鄭俊弘心急追女 何雁詩落閘專心搵錢

【明報專訊】鄭俊弘前晚與太太何雁詩出席品牌晚宴，同場還有早前乘搭港鐵，遭人偷銀包損失超過5萬多元的鍾雨璇，她稱已收拾心情，並落力為晚宴獻唱。穿上性感貼身晚裝的何雁詩獲丈夫讚體態優美，她稱近期常健身，身材比未生仔前更好，又透露8月暑假期間，撇下約15個月的兒子，與老公到馬爾代夫旅行3星期過二人世界。

問可有乘機造人？她搶答：「以我所知兩個人去旅行，都係兩個人返。囝囝出世一個月後，老公已心急說想再追B，常借大家把口催我生，可是近期忙於籌備出新歌和做主持，現時想工作掙多些錢先。」鄭俊弘直認心急恨追女，不想小朋友年齡相隔太遠，像他和胞姊僅相差兩年，姊弟感情要好。夫妻有聽過坊間流傳生女食療秘方或服中藥幫助，何雁詩稱不清楚成效，不敢亂試，又擔心愈緊張、壓力愈大，選擇隨緣順其自然。

預告跟郭柏妍拍親熱戲

鄭俊弘有份拍攝的無綫新劇《逆天奇案2》接近煞科，劇中他與郭柏妍有親熱戲，但仍未拍攝。他暗示太太有可能呷醋，「場戲未拍，可能留待最後才拍，屆時真的是全日親熱。不過我相信電視尺度有限，不會太過分。拍親熱戲問題應不大，到劇集播出街，太太看完我應該就知味道」。何雁詩笑說明白丈夫拍戲是工作，不打算監場探班，以免騷擾他們拍攝。

記者：林蘊兒

上 / 下一篇新聞