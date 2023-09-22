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娛樂

泰迪羅賓嘆音樂電影難找投資 謝安琪盼新片票房佳殺出血路

【明報專訊】謝安琪（Kay）、泰迪羅賓（Teddy Robin）、陳諾霆、Anna hisbbuR、張進翹、陳奐仁、導演賴恩慈昨日到大嶼山昂坪市集宣傳電影《4拍4家族》，Kay和Anna獻唱電影歌曲，10歲陳諾霆表演打鼓。身兼監製的Teddy透露《4拍4家族》花了8年才找到4間公司集資開拍，因為音樂題材電影在過去30多年成績未如理想，嚇怕好多投資者，Teddy與Kay希望新片票房有突破，從此為音樂電影開路，Kay說：「不少導演和音樂人睇了優先場，都讚故事感動，令我增強信心。」

將真實父女情投入戲中

Kay與Teddy戲中演父女，關係由壞變好，之後全家組樂隊玩搖滾音樂，拍攝過程非常開心，Kay首次為電影創作歌曲，覺得很過癮，「沒想過自己寫的歌配合劇情那麼感動，我睇片都喊了出來，覺得有點自戀」。會不會跟家人組樂隊？她說：「我屋企好齊人，一對仔女都有點天分。」

Teddy大讚Kay戲中表現超越從前，又稱戲中的父親角色對他來說好大挑戰，為了投入關係疏離的父女情，要周圍問人攞料。Kay表示現實中跟爸爸感情要好，拍戲都將某些真實感受投射戲內，「我都準備帶父親入場睇戲，相信他會睇到喊」。

此外，Kay有份參與9月底舉行的《未來音樂祭2023》被指門票滯銷，她稱身為歌手只能落力演出，很多事不是其能力範圍可以控制，會幫手多做宣傳，吸引更多人入場，「我們今次準備的表演幾精彩，The Hertz都是我喜歡好耐的組合，都好期待合作，已買票入場的觀眾有福了」。

記者：鍾一虹

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