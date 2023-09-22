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娛樂

周永恆襲警拒捕判囚兩周罰2000 太太拒評刑罰輕重不上訴

周永恆向警員吐口水 襲警罪成 判囚2星期

【明報專訊】39歲周永恆今年4月在家中與太太陳薇發生爭執，涉出言恐嚇，警員接報到場調查。周永恆之後被帶到元朗警署，但拒絕配合警員，又向警員吐口水。周永恆被控「抗拒執行職責的警務人員」及「襲擊執行職責的警務人員」兩項罪名，他早前承認控罪，案件昨午於屯門裁判法院被判囚兩星期及罰款2000元。裁判官判刑時透露，周的感化報告指他的時間表太繁忙，未能確保完成社會服務令要求，而在上庭前仍服用大麻，對濫藥採取無束縛態度，不建議周接受感化或社會服務令。判決後，神情冷靜的周永恆在庭上隨即被警員押送離開，離去前向太太陳薇微笑、點頭兼派心，陳薇表示不打算就判決結果提出上訴。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

全身黑衣打扮的周永恆昨日下午一時許，在太太陪同下抵達裁判法院，他匆匆進入大樓，於會議室與律師商討案情，除他太太外，還有一名牧師陪同。周永恆開庭前應傳媒要求企定定微笑拍照，透露抱平常心面對，並說：「辛苦晒大家。」

案件約3時半審理，庭上播出一段約1分鐘閉路電視錄影，片中見周永恆坐在擔架輪椅，被救護員推出，其間經過警員身邊時，近距離向對方吐口水。

受驚恐和焦慮症困擾

辯方律師昨再進一步求情時解釋，周永恆並非有意圖向警員吐口水，只是吐出方向有警員出現。及後他承認自己當時行為鹵莽、衝動、罔顧後果，且感到非常後悔，強調沒有使用武力，亦非有心挑戰警方。辯方呈上幾封來自他太太、母親及牧師所寫的求情信，內容指周永恆患有驚恐症和焦慮症，飽受情緒困擾，加上腦部生瘤，手術後有後遺症影響，導致身心受折磨才犯案。同時，信中又指周永恆正視濫藥問題，願意入住慈善機構的戒毒中心接受治療外，亦積極接受心理輔導和服藥控制病情，故此經汲取教訓，加上家人的諒解關愛，相信日後重犯機會很微。

裁判官稱吐口水行為屬挑釁

周永恆在庭上聽取律師陳述及求情判決期間，一直閉目、低頭、雙手緊握，眉頭深鎖，太太和牧師及一名女友人，則坐在旁聽席默默支持。辯方求情後，裁判官在休庭5分鐘後判刑，表示接納周永恆在案發時的過激行為，或因受驚恐症和焦慮症病情影響，故就其抗拒警務人員控罪罰款3000元，由於他認罪獲刑期扣減三分之一，需付2000元可從保釋金扣除。

就襲擊執行職責的警務人員控罪，裁判官認為兩罪的發生時間相隔約兩小時，認為周永恆有足夠時間冷靜，但從片段可看出吐口水行為是周永恆向警員作出的挑釁行為，而且口水有傳播病毒風險。因此接納感化官建議，感化令和社會服務令均不適用。根據之前其他人的襲警罪案例作量刑參考，裁判官判處周永恆即時需監禁3星期。由於周認罪，而且曾被扣押一星期，因此刑罰獲扣減三分之一，需入獄兩星期。

陳薇不多回應 自爆有社恐

判決後，警方隨即押解周永恆離開法庭，他表現冷靜，回頭望向太太輕輕微笑、點頭及做心心手勢；陳薇之後與律師和牧師進入會議室傾談數分鐘。陳薇於庭外表示不打算對判刑提上訴，「我們之前已有心理準備，對於刑罰的輕重問題，我不會置評，大家都知現今香港政治環境，不方便講太多，我都有勸他（周永恆）少講為妙，所以其他事不會再回應」。被問到今年中秋節不能一家團圓 ，陳薇說不想回應，解釋因為自己不是公眾人物，不方便說話，而且她患有社恐；之後她獨自離開法院，面對傳媒數次鞠躬，並說：「辛苦晒大家。」

【案件編號：TMCC 866/23】

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