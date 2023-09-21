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娛樂

【開箱】《威尼斯謀殺案》 奧斯卡影后楊紫瓊首演靈媒

【明報專訊】身兼導與演兩職的《天能》男星堅尼夫班納（Kenneth Branagh）與《盧根》編劇米高格連（Michael Green），繼《東方快車謀殺案》和《尼羅河謀殺案》後，在《威尼斯謀殺案》（A Haunting in Venice）第三度合作，除了同樣改編自阿嘉莎‧克莉絲蒂（Agatha Christie）偵探小說之外，均以星光熠熠陣容吸引觀衆，上周四（14日）在港上映的《威》片，更標榜應屆奧斯卡影后楊紫瓊有份演出。

通靈會發生離奇命案

《威尼斯謀殺案》講述神探Poirot應奇案作家好友Ariadne Oliver的邀請，結伴往威尼斯一間神秘豪華大宅，參加由靈媒Joyce Reynolds主持的通靈會，為屋主兼歌劇名伶Rowena與女兒Alicia的亡靈溝通。其間發生離奇命案，Joyce突被殺，屋內每個人都有嫌疑。有人聲稱是鬼魂殺人，亦有人心魔作祟難分真假，本來對神及人性已失信仰的Poirot，會如何查出真兇？

《威尼斯謀殺案》雖然大部分場景室內拍攝，但對比《尼羅河謀殺案》的尼羅河搭景而成，前者起碼開場與結尾在水都實地取景，劇組也沒浪費這經常在電影出現的著名場景，開首就像給威尼斯拍了一個旅遊廣告。

阿嘉莎‧克莉絲蒂的作品多次拍成電影及劇集，《威尼斯謀殺案》以1969年出版的小說《Hallowe'en Party》為藍本，並從短篇故事《The Last Seance》獲得靈感。向來理智的神探Poirot，怎會相信鬼神？即使好友Ariadne最後說服他參與通靈會，Poirot對於靈媒Joyce Reynolds能跟自殺身亡的Alicia亡靈溝通，一直存疑，並踢爆她的通靈伎倆，根本是靠早躲藏在煙囪的助手Nicholas協助。Joyce其後以Alicia的聲音稱後者是被謀殺，而且兇手就是屋內其中一人。片中第一個戲劇轉折位來自Joyce被發現陳屍庭院的雕像之上，Poirot開始逐一審問衆人，從中知道家庭醫生Leslie迷戀Rowena；Leslie的兒子Leopold則聲稱在屋內聽到已逝兒童的聲音。Alicia的前男友Maxime根本沒受邀請來到通靈會，他更向Poirot透露，取消與Alicia訂婚，因為知道Rowena不會允許；沒多久Leslie也被刺殺亡，Poirot已推斷出誰是真正兇手，就跟衆多推理小說一樣，留意最被忽略的部分，湊合細節，就能揭開謎底。

天才童星值得留意

《謀殺案》電影系列向來星光熠熠，《東方快車謀殺案》集合《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）、《情迷巴塞隆拿》彭妮露古絲（Penelope Cruz）、《星球大戰：原力覺醒》黛絲烈尼（Daisy Ridley）及金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）主演。《尼羅河謀殺案》則有《神奇女俠》姬兒加杜（Gal Gadot）、《美麗有罪》安納貝寧（Annette Bening）、《性愛自修室》愛瑪麥琦（Emma Mackey）參演。來到《威尼斯謀殺案》，除了扮演Poirot的堅尼夫班納繼續擔正外，楊紫瓊憑《奇異女俠玩夠宇宙》在奧斯卡贏得最佳女主角後，此片是其首部大銀幕上映作品。她飾演靈媒Joyce Reynolds，戲分不算多，出場沒多久便成為受害者，但不論造型和通靈的一幕，均氣勢十足；演慣俠女的楊紫瓊，也甚少觸碰這類正邪難辨的角色。《娛樂揸Fit人》天娜菲（Tina Fey），演慣喜劇，卻突出了奇案作家Ariadne狡猾與利欲薰心的一面。《格雷的五十道色戒》占美多倫（Jamie Dornan）扮演患創傷後遺症的家庭醫生Leslie，展現少有的脆弱一面。飾演他兒子Leopold的祖狄希爾（Jude Hill），早於《貝爾法斯特》已跟堅尼夫班納合作過，又是一名天才童星，跟《貝》片調皮貪玩的角色截然不同，祖狄把Leopold的聰明早熟表露無遺，結局更令人感慨小孩子早慧而心思縝密，是好事還是壞事。

上映日期：9月14日

相關字詞﹕楊紫瓊 東方快車謀殺案 尼羅河謀殺案 威尼斯謀殺案 堅尼夫班納 開箱

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