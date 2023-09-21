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娛樂

里安納度稱《花月殺手》改劇本轉主角

【明報專訊】《無間道風雲》金像導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導新片《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）下月19日在港上映，男女主角里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）和莉莉格斯桐（Lily Gladstone）最近登上英國版《Vogue》雜誌封面，談及《花》片的幕後花絮，據報兩人於演員公會宣布罷工前已接受訪問。

《花月殺手》講述1920年代，印第安人歐塞奇族因發現油礦獲得巨額收入，伴隨而來連環兇案，4年間60多名族人被殺，美國政府成立調查局（FBI聯邦調查局前身）跨部門調查，揭發維護歐塞奇族人權益的計劃原來極度腐敗，即使有大量證據，亦只有少數謀殺案獲起訴。此片改編自David Grann著作，劇本最初以FBI探員Tom White為重心，並由里安納度狄卡比奧飾演，但圍讀劇本後，有一幕很短的戲講述白人男子Ernest與歐塞奇族的太太Mollie之間的對話，大家開始好奇兩人的關係，馬田史高西斯決定改變方向，把重心放在歐塞奇族、Mollie和Ernest身上，里安納度改為扮演Ernest，Tom White一角則由《犬山記》謝西派蒙斯（Jesse Plemons）演出。里安納度在《Vogue》的訪問中表示，片中提及一段美國人遺忘了的歷史，而且帶來的創傷還未癒合，「荷李活長久以來描述印第安人都是扭曲的；我們現在要為過去算帳了，更坦誠真實地說這些故事，對療癒過程也有更大裨益」。

相關字詞﹕莉莉格斯桐 花月殺手 里安納度狄卡比奧 馬田史高西斯

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