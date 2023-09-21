《初見傾心》稱霸Netflix收視榜

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布本月11至17日收視成績；《思‧裂》女星希莉露李察遜（Haley Lu Richardson）伙拍《變種特攻：天啟滅世戰》班哈迪（Ben Hardy）主演的愛情片《初見傾心》，本月15日上架，3日錄得1410萬觀看次數，撼低《成人禮咪亂嚟》，拿下英語電影榜冠軍。《初見傾心》講述一對男女在飛機邂逅，並一見鍾情。《Woody Woodpecker》則位列第3。橋本環奈、新木優子及岩田剛典合演的日本片《神探小紅帽》，本月14日上架，以540萬觀看次數，在非英語電影榜登頂。丹麥片《伊倫嘉：誘惑的藝術》與西班牙片《女警的自白：死亡三角戀》，分佔亞季。