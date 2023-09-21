《Moving超異能族》留伏線拍續集 韓孝珠戲院陪粉絲睇大結局

文：蘇珮欣

《Moving超異能族》改編自姜草的同名網絡漫畫，他親自編劇，耗資650億韓圜（約3.8億港元）製作，刷新韓劇最高製作費紀錄，上架首周即登上韓國影視串流平台話題榜冠軍，在韓國、台灣、香港、新加坡及日本等多地的Disney+熱播排行榜均稱冠。

粉絲推測俞承豪加盟

《Moving》講述韓國國家安全規劃局成立由超能力者組成的秘密行動小組，執行機密任務，卻突遭解散，隊員從此分散各地。30年後，懂得半空飄浮的男孩跟在嚴重車禍中絲毫無損的女孩在校園相遇，兩人俱擁有異能，驚覺世上有「同路人」而感安慰；與此同時有異能的快遞員在各地殲滅同類。此劇表面講超級英雄，其實大談人性，其中趙寅成與韓孝珠的愛情故事，更感動許多觀衆。據韓媒報道，新上架最後3集，集合兩代超能力者與來自朝鮮的超能力者，在勝元高中終極一戰。趙寅成當年在朝鮮執行任務的內情亦會揭盅。柳承龍、韓孝珠及金成均為保護子女，與朝鮮超能力者展開生死搏鬥。

《Moving》結局留下伏線，朴秉恩接替文盛瑾擔任國家安全規劃局高層，甚至有眼利粉絲發現，擁有暫停時間能力的高中生金英卓，其身分證編號是「930817」，這角色今季沒有露面，粉絲推測角色可能由1993年8月17日出生的《超能警探》俞承豪演出。對於會否開拍第2季，編劇姜草昨日接受韓媒訪問時表示目前還未確定，仍有許多需要解決的事情。

為迎接《Moving》大結局，昨日在首爾龍山區的戲院舉行放映會，韓孝珠、柳承龍、車太鉉、李正河、金度勳等主要演員現身，與粉絲一同收看大結局。韓孝珠對於劇集終結大表不捨，並引用劇中對白「感覺要死了」。柳承龍則表示《Moving》獲觀眾支持感到很幸福。

《偶然成為社長3》預告曝光

另一方面，《Moving》主角之一趙寅成昨缺席結局放映會，但他與車太鉉合演有線頻道tvN綜藝節目《偶然成為社長》第3季，落實下月播出，昨日公開首條預告片。車趙二人今季會前往美國加州經營商店。預告中兩人站在寫着「亞洲巿場」的店外，顯得很悠閒，令人好奇他們能否順利完成任務。今季事先張揚韓孝珠會到店兼職，還有《醜女大翻身》金亞中、《烏托邦浩劫》朴寶英等客串。