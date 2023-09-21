姻親葉童現身打氣 李麗霞預告三代同堂獻聲籌款

不扣任何成本開支 收益捐慈善機構

黑妹感激獲多方好友支持，「知道經濟市道仍未算很好，落力找贊助，不想投資過大。慶幸各方朋友支持，每人捐1萬元已可行，不扣除任何成本開支，每張門票收益捐予慈善機構」。黑妹回想抗癌期間，全靠女兒辛苦照顧，病癒後要出分力幫助其他人，「難得三代同台演出值得紀念，期待當晚似開派對」。

彭家麗在《中年好聲音》擔任龍婷與羅啟豪導師，肥媽（Maria Cordero）提議找他們演出，3人開騷合唱屬首次，好期待。韋綺姍希望與黑妹和彭家麗載歌載舞，笑言考慮組新女團，但要先想好女團名。羅啟豪與龍婷預告連同彭家麗合唱充滿搖滾味的歌，配搭新鮮感興奮。

曾在旺角街頭表演的龍婷，日前租車重遊多年前發迹地，順道宣傳10月在旺角麥花臣場館舉行的慈善騷，「2017至2018年間，在旺角街頭演出一年多時間，認識很多粉絲。相隔5年重返旺角，好多人還認得我，很開心，希望個騷籌到更多錢幫助基層兒童上堂」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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