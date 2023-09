細仔出世重7.7磅 余香凝爆老公產房淚崩

【明報專訊】余香凝與圈外丈夫陸政渡結婚3年,育有女兒Clare,今年4月宣布懷第二胎。昨日她在社交網分享一家四口手疊手照片,宣布細仔已出世,寫道︰「歡迎嚟到我哋呢個家,我哋每一位都好愛你。家姐仔覺得你好靚,以後佢會成日唱歌畀你聽,你成日都會聽到《Let It Go》同《A Whole New World》。多謝你咁惜媽咪,成個懷孕期媽咪都好舒服。出世有7.7磅,又好多頭髮,叻仔!繼續飲多啲奶奶瞓多啲!快高長大!」