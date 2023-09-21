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娛樂

細仔出世重7.7磅 余香凝爆老公產房淚崩

【明報專訊】余香凝與圈外丈夫陸政渡結婚3年，育有女兒Clare，今年4月宣布懷第二胎。昨日她在社交網分享一家四口手疊手照片，宣布細仔已出世，寫道︰「歡迎嚟到我哋呢個家，我哋每一位都好愛你。家姐仔覺得你好靚，以後佢會成日唱歌畀你聽，你成日都會聽到《Let It Go》同《A Whole New World》。多謝你咁惜媽咪，成個懷孕期媽咪都好舒服。出世有7.7磅，又好多頭髮，叻仔！繼續飲多啲奶奶瞓多啲！快高長大！」

余香凝接受訪問表示兒子出世過程好順利和輕鬆，懷第二胎沒有那麼緊張，B仔好大隻，最重要是健康。她在醫院時已可順利餵母乳，非常感動。她透露丈夫在產房抱着兒子時哭得很厲害，「可能因疫情過去，他能在手術室內抱BB。他平日的情緒比較收斂，今次一抱到BB就開始眼紅和流淚，我立即請護士拍下照片和片段。看見這個畫面，我也很感動。醫生准我生產時聽歌，BB出世時，剛好正播放謝安琪的《成婚破浪》，很浪漫」。兩歲大女Clare看見胞弟的第一個反應說：「媽咪，細佬好靚呀。」然後唱很多歌給弟弟聽。余香凝希望一家四口繼續開開心心，希望大女做好家姐本分，由於女兒年紀尚小，之前曾擔心她會呷醋，暫時沒有，希望之後也不會。

娛樂組

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