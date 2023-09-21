細仔出世重7.7磅 余香凝爆老公產房淚崩

余香凝接受訪問表示兒子出世過程好順利和輕鬆，懷第二胎沒有那麼緊張，B仔好大隻，最重要是健康。她在醫院時已可順利餵母乳，非常感動。她透露丈夫在產房抱着兒子時哭得很厲害，「可能因疫情過去，他能在手術室內抱BB。他平日的情緒比較收斂，今次一抱到BB就開始眼紅和流淚，我立即請護士拍下照片和片段。看見這個畫面，我也很感動。醫生准我生產時聽歌，BB出世時，剛好正播放謝安琪的《成婚破浪》，很浪漫」。兩歲大女Clare看見胞弟的第一個反應說：「媽咪，細佬好靚呀。」然後唱很多歌給弟弟聽。余香凝希望一家四口繼續開開心心，希望大女做好家姐本分，由於女兒年紀尚小，之前曾擔心她會呷醋，暫時沒有，希望之後也不會。

娛樂組