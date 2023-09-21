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娛樂

黃百鳴曾被邀虛擬投資 籲便宜莫貪 莊思敏曬「獄警」照 預告日內回港

【明報專訊】虛擬資產交易平台「綠石數字資產平台」（JPEX）涉嫌串謀詐騙案，警方接獲逾2000宗報案，涉款約13億元。警方商業罪案調查科採取「鐵關」行動，有8人被捕，包括網紅林作與陳怡，前晚獲准保釋候查。曾拍片介紹使用JPEX的莊思敏正身在馬來西亞，她昨日在社交網上載有份參演的電影《女子監獄》劇照，透露日內回港。黃百鳴前晚出席活動，提到數年前曾被邀參與虛擬資產投資，他覺得便宜莫貪未有玩。

記者：林祖傑

莊思敏曾拍片介紹使用JPEX捲入事件，日前她出席活動時自稱是受害人之一，損失6位數字，靜觀其變，未有打算備案，並透露會回馬來西亞。日前警方商業罪案調查科以涉嫌「串謀詐騙」拘捕林作及陳怡等人時，稱另一娛圈人士因身處海外而未能拘捕，不少網友即非常關注莊思敏動向。

心情未受影響 常更新近况

身在馬來西亞的莊思敏連日更新社交網，分享寫意生活，有網民留言勸她回港「自首」：「返嚟自首坐少啲。」莊思敏以哈哈笑表情符號回應；她的回應惹起網民反感兼被鬧爆。對於事件持續發酵，以及有很多傳言出現，莊思敏感「超無辜」及「清者自清」，表示已將事件交由律師處理，保留追究權利，她本人不再回應。莊思敏心情未受影響，昨日在社交網上載她在電影《女子監獄》演懲教署獄警劇照，留言：「大家看了嗎？我過兩日回來立即去支持一下。」預告將回港。

黃百鳴前晚與黃榕、傅明憲等出席電影《孤注一擲》首映禮，黃百鳴稱電影中殘忍鏡頭看到心寒，有感內地電檢放寬了不少，大讚此片拍出網騙的寫實迫真，認為多一個人看就少一個人受騙。問可有受JPEX事件影響？他即說：「沒有，我覺得便宜莫貪，身邊朋友都冇遇到，幾年前有人叫我玩這些東西，我左耳入右耳出，話賺幾多錢都沒有興趣，覺得無咁大隻蛤乸隨街跳。」

曾與特首午膳 倡多做戲票半價

黃百鳴對於政府推出「香港夜繽紛」活動戲票優惠大表支持，表示數月前特首李家超邀請他與甄子丹到禮賓府午餐，想聽業界有什麼可以幫到手，他便提出再做多次戲票半價，大讚特首從善如流做多次，肯聽意見，「過去幾年疫情，大家已習慣不出街睇戲，1980年代午夜場一票難求，現在9點半都開始冇人睇，希望可搞多幾次，將啲觀眾從屋企拉番出嚟」。

黃榕拒食死貓 否認帶壞阿儀

黃榕被指帶壞「亞洲心動娛樂一姐」薛影儀（阿儀），連累對方被公司「雪藏」，她稱不想背負這個罪名，澄清自己非損友，「我覺得食緊死貓，從沒教阿儀遲到扮大牌，又話我安排阿儀出席商業活動做義工，其實只是派物資給老人家，我都冇從中賺錢，純粹自願的義工活動，做了一次知可能她的公司不鍾意，就冇叫她再做。上次和阿儀到內地玩都有向她的經理人林寶玉講，都冇詐型」。她稱很擔心阿儀被雪，希望對方跟公司溝通好可以解凍。問可覺得連累了阿儀？黃榕說：「覺得自己好無辜囉！我和阿儀都是正常社交，真的當她朋友，不會因而疏遠她。」她稱最近沒見過阿儀，但有聯絡，知道阿儀趁放假學很多東西增值自己，沒有特別不開心，「阿儀冇危機感，反而身邊朋友擔心她，她經濟暫時冇問題」。

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