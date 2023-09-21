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娛樂

否認英皇華納邀加盟 陳凱詠「重生」成立個人工作室

陳凱詠休息逾1年「重生」 成立工作室再出發 學跑數平衡開支 修改紀錄

【明報專訊】陳凱詠和吳家忻昨日出席時裝品牌活動。陳凱詠去年被指與環球唱片理念不同，未能達成續約共識，遭「雪藏」等約滿，其間有傳英皇及華納斟她加盟。已回復自由的她稱已滿約環球，表示之前停工休息一年多，現在重新出發，「我重生了，好開心有品牌邀請我工作，好心急再做新歌，都很掛念現場表演」。有指她與環球唱片意見分歧被掟入雪櫃？陳凱詠說：「好多謝以前共事的同事幫我處理過不少風浪，但想法和方向不一樣，我覺得人總會成長，總會遇到不同人，可能這個時候自己要碰下、撞下，我有少少任性，想有多點創作衝擊。」

學傾生意跑數平衡開支

有傳英皇向她招手，華納又力邀她加盟做一姐，陳凱詠笑說：「不是，不敢，呢段時間很多前輩好愛惜我、好幫我，自己好多事不懂，有請教他們，所以有不同傳言，但想自己學習一下。」她表示已成立個人工作室，自組小團隊發展，否認因經歷不快而嚇怕再簽公司，只是覺得不同年紀想試不同事物。她表示休息時曾到美國幾個月旅遊和沉澱，情緒得到釋放，亦找到靈感作了幾首歌，希望趕於今年內推出，笑言現在要學傾生意和跑數平衡開支，什麼工作都會嘗試，也希望拍劇和電影，滿足貪玩心態。趕年底前出歌，想再衝樂壇頒獎禮爭取獎項？陳凱詠說：「以作品為先，當然想玩，好耐沒有出來，好想見大家。我不太懂頒獎禮規矩，好大頭蝦，要身邊人提點，這一年成長幾多，知道好多不足，要好好學習。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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