否認英皇華納邀加盟 陳凱詠「重生」成立個人工作室

學傾生意跑數平衡開支

有傳英皇向她招手，華納又力邀她加盟做一姐，陳凱詠笑說：「不是，不敢，呢段時間很多前輩好愛惜我、好幫我，自己好多事不懂，有請教他們，所以有不同傳言，但想自己學習一下。」她表示已成立個人工作室，自組小團隊發展，否認因經歷不快而嚇怕再簽公司，只是覺得不同年紀想試不同事物。她表示休息時曾到美國幾個月旅遊和沉澱，情緒得到釋放，亦找到靈感作了幾首歌，希望趕於今年內推出，笑言現在要學傾生意和跑數平衡開支，什麼工作都會嘗試，也希望拍劇和電影，滿足貪玩心態。趕年底前出歌，想再衝樂壇頒獎禮爭取獎項？陳凱詠說：「以作品為先，當然想玩，好耐沒有出來，好想見大家。我不太懂頒獎禮規矩，好大頭蝦，要身邊人提點，這一年成長幾多，知道好多不足，要好好學習。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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