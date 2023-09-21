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娛樂

碌盡人情卡辦演藝學校 張敬軒自認打雜 承諾包學生就業

粉絲估戒圍尺寸20cm 張敬軒笑指似被騷擾：好引人遐想

【明報專訊】張敬軒（軒仔）昨日佩戴鑽飾出席珠寶品牌記者會，介紹由他親自設計的首飾，老闆楊受成與女兒楊諾思及兒子楊政龍到場支持。林奕匡太太李靄璣擔任司儀，軒仔為她戴上鑽飾時，笑言擔心收林奕匡投訴電話。軒仔11月飛澳洲舉行演唱會，音樂編排打算與之前巡唱不同，正操練身形準備騷肌，但笑言僅限露手臂。

軒仔日前到校園擔任歌唱比賽評判，正籌辦演藝學校的他可有乘機揀蟀？他說有收穫，趁機了解時下年輕人心態，想知他們認為簽大公司有團隊幕後支持好，還是喜歡獨立發展。軒仔有親自面試，問參賽者的入行原因、未來目標和能否捱苦，大部分身形好高大，他亦碌盡人情卡，「找了演員、歌手、歌唱導師和導演幫手，我在演藝學校會親自教授，不是任校長，是校工或打雜」。他表示報讀其學校非正式獲得文憑，但「包就業」更重要，將來可以向主持、演員或歌手路線發展。

未能任尹光演唱會嘉賓 擬派AI代替

尹光11月紅館演唱會，網民留言希望邀請軒仔任表演嘉賓。軒仔表示與澳洲演唱會撞期未必成事，「尹光前輩是很好的學習榜樣，他的鬼馬歌常被翻唱。我或者找AI張敬軒代替，有聽過尹光的新歌《Dear Myself》，真的好好聽，首歌好令人感動，對我好有威脅」。

談到為李靄璣戴首飾，軒仔稱是幫朋友林奕匡為太太揀定禮物，之後給對方帳單。提到早前在社交平台設問答遊戲，粉絲估中軒仔的戒指圍尺寸有機會跟他合照，他稱網民留言搞笑，「有部分竟然估尺寸是20cm，手指圍哪有如此大？他們講的部位似另有所指，好引人遐想，我反問他們的尺寸，後來愈講愈感覺似受騷擾」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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