ERROR成員拍拖愛低調 吳保錡最多「枱底」愛情關係

被問可有經歷過不為人知的「枱底」愛情關係？3子矛頭直指缺席的隊友吳保錡，肥仔說：「我自己就冇，聽得3個朋友講多囉！只能講是好活躍嗰位。」193稱：「我都係聽3名朋友分享得多，最主要是一名運動員。」阿Dee附和：「我都聽得多，唔可以開名，某一名囉，運動細胞好高嗰個。」

硬食私生活成大眾娛樂

談到拍拖可會公開？有拖拍的肥仔說：「我覺得有啲嘢大家都想知道，但我就唔想公開。」阿Dee承認以前沒什麼所謂，現在身為藝人，不想討論和接觸到這個話題，因為始終自己的本分源自工作態度及成績，和誰拍拖不關事，「不過身為藝人，私生活就是觀眾的娛樂，唯有硬食。客觀點看，我只會好奇顏值高的人私生活，即係我唔會好奇自己私生活，肥仔的私生活我也不好奇，193的私生活我就會好奇」。

193認為拍拖兩個人開心就得，沒必要公開讓人知，本身亦怕別人放閃放得好勁，低調一點有好處，他不認同阿Dee只好奇顏值高的人私生活，「有時愈醜嘅人愈想知，通常醜嘅人先溝到靚女，好似我幾個隊友咁」。對於保錡經常將靚女追到手，隊友均不願評論，笑稱只知保錡堅持是「素食者」，食得健康。

公開女神名單 靜待合作機會

新歌MV由電影《流氓師表》導演麥啟光操刀，邀得孫佳君擔任女主角，最開心是阿Dee，他一直視孫佳君為女神，「好驚喜，孫佳君是我少有很難忘和好鍾意的女演員，細個已被她性感、危險的形象吸引，好仰慕，經常看她的戲。今次不止見到真人，還有合作機會，相信是吸引力法則，只要你不斷好專心做好自己嘅嘢，就發覺兒時喜歡過的人都有機會合作」。

193亦大讚49歲孫佳君keep到又索又正，他與肥仔大爆阿Dee拍攝時不為人知的行徑，「見到隊友睇到眼甘甘，成日望人哋身體」。肥仔補充：「只有他望到人哋絲襪穿窿。」3人今次可以與孫佳君合作，即列出最想合作的女神名單，阿Dee希望有機會和張靜初和湯唯拍戲，193盼與父親喜歡的周慧敏合作，威畀爸爸睇，又想與兒時偶像Twins合作解情意結；肥仔鍾情台灣幫，林志玲和林熙蕾均是他的女神。

記者：林祖傑

場地提供：Studio Meta

髮型：Harris Lai & Sindy@ CHIC Private I salon

化妝：Cori Wong & Yumi Cheung@Annie G. Chan Makeup Centre