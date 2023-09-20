《釀魂》監製怨某演員無幫手宣傳 盧瀚霆四出謝票無助票房 單日收8萬

娛樂組

MIRROR各成員近期主演的電影票房都未如理想，AK主演的《七月返歸》9月14日上映，5日（截至18日）累計票房187萬 ，相比同日上映、袁富華和吳肇軒的《說笑之人》收82萬，多出百幾萬。《釀魂》在「教主」Anson Lo走了30多場謝票後，累計票房逾600萬，之後沒有「教主」加持谷票房，後勁不繼，前日單日收8萬餘，截至18日累計票房620萬。

袁澧林未有出席首映 社交網零宣傳

近日《釀魂》監製黃永峯在社交網連環發文，逐一點名感謝台前幕後團隊的努力和付出，包括Anson Lo、姜大衛、陳紫萱和朱栢康等，但不開名抱怨某演員沒幫手宣傳，寫道：「其實忙我明嘅……但有份主演連一個post都唔出我自問失望。」他承認幾討厭有份參與電影，但連一點宣傳力都唔畀的人，「你將來有幾紅我都唔會尊重」。

不少網民推測監製抱怨的「主演」是指袁澧林（Angela），她以「特別演出」身分參與《釀魂》，戲中飾演Anson Lo的已故女友，電影主線與二人的感情瓜葛有關。袁澧林未有現身《釀魂》首映，亦沒有在社交平台為電影做任何宣傳。

黃永峯之後再貼出跟Anson Lo合照，留言大讚對方，「好開心及感恩可以同Anson Lo合作，唔好理其他人點講，盡了力、問心無愧便可。我相信你嘅進步只會愈來愈多人鍾意你，你嘅表現亦會令啲Haters收聲」。

《我的天堂城市》4日收30萬

姜濤和宋芸樺合演的首部台灣電影《我的天堂城市》上星期五（15日）在台灣上映，根據台北票房觀測站facebook顯示，上映4日截至前日（18日）票房慘淡，累計約119萬新台幣（約30萬港元），單日票房排行榜排第17位。

Anson Lo的《釀魂》和AK《七月返歸》票房未如理想，外界都關注姜濤《我的天堂城市》10月12日在港開畫有幾多票房。據知香港發行公司已邀請宋芸樺來港出席10月中舉行的首映禮，希望她與姜濤一起宣傳造勢力谷票房。