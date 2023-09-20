盧海鵬夏雨感觸多名EYT舊拍檔離世 陳百祥不做蝕本生意 冇買無綫股票

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

一班EYT藝人，包括夏雨、盧海鵬、阿叻、黃杏秀、胡楓、羅蘭、劉丹、阮兆輝、仙杜拉、余慕蓮、葉尚華、劉曉彤、林嘉華與太太、李添勝等出席《2023 EYT好友會聯歡晚宴》。胡美屏是EYT第一代編審，吳雨、何麗全與黎文卓等也是她的門生，《歡樂今宵》之父蔡和平送贈紀念座，表揚她對EYT及編劇的貢獻，吳雨與何麗全等上台陪伴大合唱《歡樂今宵》主題曲，全場站立鼓掌致敬，場面感人。

阿叻關心曾志偉「死得未」

EYT出身的阿叻稱節目培育出很多人才，想到有些舊拍檔已過世，自言對生死睇得開，「時間到就要走，我都想老，前年在1000呎雪山碌下來，牙都冇甩一隻，現在仍未甩頭髮、老花、出斑」。問到有冇關心做完手術的老友曾志偉？他說：「我有傳信息問他『死得未？』，他沒有回應我，所以傳他辭職TVB，我都沒辦法求證。」

講到TVB半年蝕4億，阿叻稱無持有TVB股票，「我一向不做蝕本生意，沒有那麼多身家可以蝕，我做的生意都贏錢，最近沒有空，忙於做足球員」。他有留意最近JPEX的報道，說自己沒有接觸，又分享投資經驗，說投資要自負盈虧，想投資要先認識才去做。

夏雨表示多年沒有參與EYT活動，今次偕太太跟老友敘舊，非常開心，「我是早期加入EYT，當時是全盛時期，好特別，個個各出奇謀，扮鬼扮馬引人笑，做好多短劇『大眼雞單吊西』、『中坑三人組』，經常整蠱人，波叔（梁醒波）、何守信、鵬哥（盧海鵬）都是好好的對手」。

半退休發福 偕太太周圍遊

夏雨感嘆多名舊拍檔已離世，非常珍惜跟台前幕後見面機會，「希望見得一次得一次」。發福不少的他笑稱近年處於半退休狀態，經常游手好閒，跟太太周圍去玩。問到有冇戲癮？夏雨笑說：「除非角色好適合就做。」他承認很少留意兒子黃奕晨的作品，認為每個藝人都需要靠自己，鼓勵他盡力做好，「他喜歡做就要堅定下去，幾時紅，冇人知」。

盧海鵬難忘爆肚整蠱人

盧海鵬好開心見到一眾熟悉面孔，問到最想見誰人？他搞笑說：「想見嘅，有啲都死咗，冇得見先想見。其實個個都想見。」他難忘昔日在EYT爆肚演出，除了引人發笑，自己也會邊講邊笑，「我經常整蠱人，連蔡和平都被我整蠱過，返EYT好開心，亦遇到很多好對手」。精神不錯的盧海鵬中氣十足，透露近幾年跟周潤發（發哥）跑山，身體變得健康，現在持續運動，「發哥最近沒有來接我，我跑得慢，他們跑好快，不過我有自己去跑，日日6點起身，練得有氣有聲」。

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