【開箱】續談《阿蘇嘉》 黑武士為愛徒上最後一課

女徒弟改正歸邪？

阿蘇嘉再遇藍貝，未能阻止對方，更被轟落懸崖，薩繽從後趕至，本有機會破壞地圖，但為了跟好友艾斯納重逢，不惜違抗師令，交出地圖之餘，更與摩根等人同行，究竟她是改正歸邪，還是另有打算？實在令人好奇。

「師徒對決」可說是《星球大戰》的傳統戲碼，另一外傳劇《歐比王肯諾比》以伊雲麥葵格（Ewan McGregor）扮演同名角色，對付叛徒安納金天行者（即年輕黑武士）為主線，《阿蘇嘉》亦不例外，先有阿蘇嘉離棄安納金，間接促成後者踏上成魔之路；然後輪到薩繽背叛阿蘇嘉，至於師徒決裂的結局會否重演？還是出現轉機，餘下3集劇情自有交代。

繼《歐比王肯諾比》後，扮演安納金天行者的希頓基斯登遜（Hayden Christensen）再於《阿蘇嘉》第4及5集登場，他在生時對徒弟阿蘇嘉傾囊相授，卻因彼此見解不同，最終各行各路，不是不可惜的。隨着阿蘇嘉受傷昏倒，安納金再次在其腦海出現，更為她上了最後一課，有望成為她反敗為勝的契機。現年42歲的希頓透過電腦特技「回春」，重現黑武士年輕風采，乍看就似他在20年前演出《星球大戰前傳：複製人侵略》的模樣，感覺相當神奇。

《猛禽小隊：小丑女大解放》女星瑪莉雲絲蒂德（Mary Elizabeth Winstead）飾演希娜將軍，雖然戲分不多，但她以阿蘇嘉和薩繽身邊的旁觀者身分，總能給予一針見血的建議，例如薩繽受傷兼失去地圖，正在自責「我把事情搞亂了，所以阿蘇嘉不需要我」之際，希娜即時回應：「不，她需要你。」即時令她重新振作。

女武士劍決精彩

《阿蘇嘉》以女性絕地武士的激光劍決為宣傳重點，首集薩繽與反派Shin的比鬥只算熱身，第4集阿蘇嘉以雙白劍斬殺長紅劍的刺客，以及跟藍貝的懸崖決戰才有瞄頭，精彩程度絕不遜於《星球大戰》電影系列。

有傳《阿蘇嘉》製作費比任何一齣外傳劇更多，因此電腦特技效果明顯出色，無論是希娜與帝國軍人的太空船追逐戰，抑或連場劍決，都拍得緊張刺激，期望結局帶來更大驚喜。