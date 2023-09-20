Lisa傳遭美國唱片公司挖角 轉會費達數億美元 兼擁專輯版權

韓媒早前報道，Blackpink成員Jennie、Rose和Jisoo已跟所屬事務所YG娛樂續約，所以在巡迴演唱會最後一站，Jennie才會作出「Blackpink將會繼續努力，未來更加發光發熱」的宣言，令粉絲覺得組合不會解散。不過，Lisa在表演結束前的言論「感謝大家陪我一起度過20多歲的時光」，卻被網民解讀為離隊前的「分手語」。

自組公司捧新人

美媒Kulture News引述知情人士透露，美國某大唱片公司為了拉攏Lisa加盟，提供極為優厚的條件，才令她在續約和離巢之間難以抉擇。有傳該公司首先動之以利，開出數以億計美元的轉會費，相比YG娛樂的3億港元續約費，高下立見；另外新公司提出的「願景」包括全面支持Lisa在音樂、電影、電玩、時裝及時尚生活等各方面發展，把她打造成為全方位的國際級藝人。

更重要的是，Lisa未來發行6張專輯的所有音樂版權，都由她全權擁有，避免出現樂壇天后Taylor Swift跟前經理人爭奪歌曲版權而鬧翻的尷尬局面。除此之外，新合約亦包括Lisa將可擁有屬於自己的音樂廠牌，以及跟旗下新人簽約的選擇權。有韓國網民形容新合約為「流行音樂史上最優厚的條件之一」，認為YG娛樂根本無法滿足Lisa需要。

《Money》MV點擊破9億

如果傳聞屬實，究竟出道短短7年的Lisa，何以吸引海外唱片公司高薪挖角？從數據分析，YG娛樂昨日宣布Lisa在兩年前發行的個人單曲《Money》舞蹈版MV，於YouTube網站的累計點擊次數剛突破9億，成為Blackpink史上第8首「9億作品」，亦是繼Jennie個人單曲《Solo》之後（9.58億），另一個人女歌手能超越9億大關。

另一方面，Lisa亦擁有7項健力士世界紀錄，最新一項是成為首位在音樂串流平台Spotify錄得超過10億點播的K-Pop個人歌手及女歌手，其他紀錄包括個人專輯《LALISA》在YouTube上架首24小時，錄得7360萬次最高點擊的個人歌手等。