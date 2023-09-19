【開箱】《阿蘇嘉》絕地女武士的師徒恩怨

平權運動下的《星球大戰》

荷李活近年興起平權運動，女性主義抬頭，《阿蘇嘉》講述3位女主角：阿蘇嘉（羅莎里奧多遜飾）與徒弟薩繽（劉承羽飾）的恩怨情仇為主幹，她倆跟希娜將軍（瑪莉雲絲蒂德飾）一起阻止邪惡勢力復興為副線。故事發生在銀河帝國倒台後數年間，新共和國取而代之，宇宙獲得短暫和平，可是帝國餘孽伺機而動，訛傳在戰爭中陣亡的帝國元帥索龍密謀東山再起，曾是「黑武士」安納金天行者（希頓基斯登遜飾）唯一女徒弟的阿蘇嘉，肩付絕地武士重任，誓要剷除惡勢力。

阿蘇嘉捉拿索龍盟友摩根，後者卻在送往審訊途中，聘用變節的絕地武士貝藍和女徒弟Shin劫獄然後把她釋放。為了尋回摩根，阿蘇嘉聯絡多年不見的徒弟薩繽，請她破解索龍隱藏地點的地圖，薩繽一口答應，原因是她想趁機尋回戰時失蹤好友艾斯納，亦想向師尊證明，當日不歡而散，阿蘇嘉該付最大責任。

薩繽調查期間，遭到貝藍和Shin伏擊，兩女以激光劍互轟，由於薩繽尚未完成絕地武士訓練，技遜一籌之下，慘遭Shin刺穿腹部，地圖亦被搶走。幸好阿蘇嘉及時趕到，貝藍二人功成身退，才未及時下殺手。

劉承羽拜楊紫瓊為師

《催眠潛凶》黑人女星羅莎里奧多遜（Rosario Dawson）飾演阿蘇嘉，此角色在《星球大戰》外傳劇《曼達洛人》及《波巴費特之書》早已登場，獨立成篇則是首次，她演來剛柔並重，面對強敵貝藍，霸氣外露寸步不讓，對愛徒薩繽則關懷又嚴苛，其後夢中重遇師傅安納金，表現親切和敬意，感情拿捏準繩。

華裔女星劉承羽（Natasha Liu Bordizzo）飾演薩繽，本是曼達洛戰士，師徒多年不見，再度重逢卻似不咬弦，其實內心仍然着緊對方，只是難以宣諸於口。隨着希娜問阿蘇嘉：「你會再收薩繽為徒嗎？」似已暗示他倆關係將會出現轉機。值得一提的是，現實中的劉承羽亦因合演《臥虎藏龍：青冥寶劍》而拜楊紫瓊為師，且看明師出高徒這道理，日後能否應驗。

（明日再續）