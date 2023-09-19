明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《阿蘇嘉》絕地女武士的師徒恩怨

【明報專訊】《星球大戰》最新外傳劇《阿蘇嘉》（Ahsoka）已於8月23日在影視串流平台Disney+上架，全劇共分8集，首周先播兩集，然後每星期推出1集。截稿前為止，「爛蕃茄」影評網站對於首5集的專業評分為88%，口碑相當不俗。這部真人演出劇集，故事源自動畫《星球大戰：反抗軍起義》和《星球大戰：複製戰紀》，主角包括「黑武士」安納金天行者、絕地武士阿蘇嘉、她的徒弟薩繽，以及革命軍希娜等，不單關係複雜，更有連戰激戰。

平權運動下的《星球大戰》

荷李活近年興起平權運動，女性主義抬頭，《阿蘇嘉》講述3位女主角：阿蘇嘉（羅莎里奧多遜飾）與徒弟薩繽（劉承羽飾）的恩怨情仇為主幹，她倆跟希娜將軍（瑪莉雲絲蒂德飾）一起阻止邪惡勢力復興為副線。故事發生在銀河帝國倒台後數年間，新共和國取而代之，宇宙獲得短暫和平，可是帝國餘孽伺機而動，訛傳在戰爭中陣亡的帝國元帥索龍密謀東山再起，曾是「黑武士」安納金天行者（希頓基斯登遜飾）唯一女徒弟的阿蘇嘉，肩付絕地武士重任，誓要剷除惡勢力。

阿蘇嘉捉拿索龍盟友摩根，後者卻在送往審訊途中，聘用變節的絕地武士貝藍和女徒弟Shin劫獄然後把她釋放。為了尋回摩根，阿蘇嘉聯絡多年不見的徒弟薩繽，請她破解索龍隱藏地點的地圖，薩繽一口答應，原因是她想趁機尋回戰時失蹤好友艾斯納，亦想向師尊證明，當日不歡而散，阿蘇嘉該付最大責任。

薩繽調查期間，遭到貝藍和Shin伏擊，兩女以激光劍互轟，由於薩繽尚未完成絕地武士訓練，技遜一籌之下，慘遭Shin刺穿腹部，地圖亦被搶走。幸好阿蘇嘉及時趕到，貝藍二人功成身退，才未及時下殺手。

劉承羽拜楊紫瓊為師

《催眠潛凶》黑人女星羅莎里奧多遜（Rosario Dawson）飾演阿蘇嘉，此角色在《星球大戰》外傳劇《曼達洛人》及《波巴費特之書》早已登場，獨立成篇則是首次，她演來剛柔並重，面對強敵貝藍，霸氣外露寸步不讓，對愛徒薩繽則關懷又嚴苛，其後夢中重遇師傅安納金，表現親切和敬意，感情拿捏準繩。

華裔女星劉承羽（Natasha Liu Bordizzo）飾演薩繽，本是曼達洛戰士，師徒多年不見，再度重逢卻似不咬弦，其實內心仍然着緊對方，只是難以宣諸於口。隨着希娜問阿蘇嘉：「你會再收薩繽為徒嗎？」似已暗示他倆關係將會出現轉機。值得一提的是，現實中的劉承羽亦因合演《臥虎藏龍：青冥寶劍》而拜楊紫瓊為師，且看明師出高徒這道理，日後能否應驗。

（明日再續）

相關字詞﹕希頓基斯登遜 瑪莉雲絲蒂德 劉承羽 羅莎里奧多遜 阿蘇嘉

上 / 下一篇新聞