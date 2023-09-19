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娛樂

二宮和也陪睇《Vivant》結局 導演想拍三部曲

【明報專訊】堺雅人、阿部寬等群星合演日本TBS電視台重頭劇《Vivant》，前晚播出第10集結局，截稿前仍未公布收視成績，故事講述堺雅人飾演日本反恐組織「別班」成員乃木憂助，與役所廣司扮演恐怖組織「天幕」領導人的父子恩怨，糾纏多年終於落幕。全劇最後出場角色、橋爪功扮演內閣官房副長官亦壓軸亮相，巧合的是，這日正是他的82歲生辰。有網民表示滿意結局安排，亦有人對於劇集埋下不少伏線，但結局未有悉數交代感到疑惑，透過官網留言要求開拍第2季。香港觀眾可在影視串流平台MyTV SUPER收看此劇。

《Vivant》結局播出前，導演福澤克雄出席粉絲見面會，對於觀眾要求添食，未有正面回應，但透露劇集籌備初期，「我已經構思三部曲內容」，似在暗示續集開拍有望。他又表示堺雅人角色患有人格分裂，靈感來自身邊的工作人員，「我們拍攝外景期間，他（不記名）明明入住單人房間，每晚卻傳出二人對話聲音」。

另外，劇中飾演堺雅人的非血緣兄弟、「天幕」高層成員諾克爾的二宮和也，前晚透過社交媒體「陪伴」網民收看結局，在劇集播出79分鐘內，他先後發出11條帖文，結局後一小時再發表劇終感言：「《Vivant》能夠順利播畢，感謝大家支持，諾克爾想過到日本，如果大家見到他，請好好對待（只是假設而已，大家不用擔心）。」

相關字詞﹕福澤克雄 橋爪功 二宮和也 堺雅人

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