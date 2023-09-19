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娛樂

Lisa續約成疑 Jennie連環爆喊 Blackpink世巡落幕 事務所股價再受壓

【明報專訊】韓國人氣女團Blackpink的世界巡迴演唱會，自去年10月舉行至今，前晚終在首爾高尺巨蛋閉幕。由於成員Jennie、Lisa、Rose和Jisoo上月約滿後，目前仍未動筆續約，粉絲擔心會上宣布解散的傳聞成真。雖然這一幕最終沒有發生，但從Jennie表現不捨4度落淚，Lisa更高呼「感謝大家和我一起度過20多歲的時光」，有網民解讀為拆伙前的「分手」動作，令到Blackpink所屬事務所YG娛樂昨日股價繼續受壓，收市再跌1.6%。

Blackpink世界巡迴演唱會《Born Pink World Tour》在全球34個城市、累計演出64場後，相隔一年終於重返韓國，於首爾高尺巨蛋舉行一連兩場壓軸表演，合共3.5萬名歌迷親身見證這個歷史時刻之餘，大會亦增設網上直播，好讓海外粉絲一同參與盛會。

多隊女團到場取經

不少圈中人亦專誠捧場，除了同門師妹組合Babymonster之外，還有JYP娛樂的女團Twice成員娜璉和Mina，SM娛樂的女團aespa更是全員亮相，加上有傳Jisoo將會接拍新劇《Influenza》的導演尹成賢和男主角李帝勳亦是座上客，台下星光熠熠。

受到Blackpink續約問題困擾，粉絲對於成員在首爾演唱會的一舉一動，都變得格外敏感，有網民看罷Jennie會上4度哽咽表示心疼，但對她含淚發表個人感言：「多謝隊友的辛勤付出，我們一起走過7年，過去一年留在韓國的時間不多，因此特別想在首爾舉行壓軸演出，非常感謝大家，Blackpink將會繼續努力，未來更加發光發熱。」加上隊友Rose承諾：「會變成更好的Blackpink。」樂觀地視為組合不會拆伙的非官方宣言。

事務所疑派定心丸

另一方面，前晚演出增設網上直播，完騷後畫面顯示「感謝參與首爾最終場，Blackpink將會繼續陪伴大家。」粉絲亦視為YG娛樂派發的「定心丸」。不過，有網民對於盛傳拒收500億韓圜（約3億港元）續約的Lisa發言表示憂慮，她說：「感謝大家陪我一起度過20多歲的時光，給予我這麼美妙的體驗。」被解讀為Lisa離隊前的「分手語」。

受到Blackpink解散傳聞影響，YG娛樂股價上周五開市後一度急跌超過8%，事務所隨即發表聲明，強調「目前仍跟Lisa討論有關續約事宜，（離隊）傳言並未得到官方確認」，收市跌幅收窄至2.94%。昨日股價繼續受壓，收市再跌1.6%。

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