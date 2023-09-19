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娛樂

街坊雷安娜爆熱愛唱歌 80歲仙杜拉回港獻聲 期待見老友

【明報專訊】仙杜拉、雷安娜、周吉佩、龍婷與李佳昨日為稍後在紅館舉行的《情牽煇黃經典演唱會2023》綵排，專程從加拿大回來、80歲仙杜拉依然充滿活力，席間不停開玩笑兼吹口哨。她表示已經4年沒回港，上一次在港演出已是8年前的《煇黃》演唱會，今次回港非常開心，但在機上睡不好，抵埗後睡足兩晚適應時差。

雷安娜透露年初回港跟製作人丘亞葵構思開演唱會，紀念煇哥和霑叔（黃霑）天下無敵的音樂成就，好開心可以跟仙杜拉一起參與演出。問到二人會否多唱作品滿足歌迷？仙杜拉說：「我都想，但這個騷歌單已經好長，有不少大合唱，只能唱幾首，一定會唱完《啼笑姻緣》才捨得走。」雷安娜難忘當新人時獲霑叔寫歌曲《舊夢不須記》，讓她登上流行曲榜首10星期。

仙杜拉提到近年經常游走美加各城市演出，雷安娜大爆仙杜拉熱愛唱歌程度不減，「我們是街坊，住同一條街，仙杜拉經常煮奶茶給我飲，大家不時相約出街食飯，她都會跟餐館侍應jam歌」。講到汪明荃（阿姐）公開表示期待再見仙杜拉，她興奮問：「真㗎？好開心，阿姐是特別愛惜我。」回港行程是否已排滿期約朋友？仙杜拉說：「約滿朋友的話，可能留幾年才可以回去。大家好明白，我每次回來會輪流約朋友，好珍惜大家見面機會。」

龍婷重返旺角街頭獻唱

此外，龍婷近日在各區展開「小龍女唱遊香港」，先後到灣仔、沙田與中環，第四站是旺角，是她當年「出身」贏得「旺角小龍女」稱號的地方。龍婷在社交平台分享照片，她在車上唱歌，被粉絲包圍好熱鬧，寫道：「菜街，我回來啦！ 」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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