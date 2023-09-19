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娛樂

緊記黃霑金石良言「演藝圈3年不變就悶」 馬浚偉減產退居幕後做製片家

馬浚偉難忘初出道被噓足3年 勉勵新生代面對壓力睇開啲

【明報專訊】今年入行30周年的馬浚偉（馬仔）在演藝事業上打過好多場逆境波，感恩已故前輩黃霑、林燕妮和顧嘉煇愛惜，從而學識在圈中生存之道。由出道的嫩男變成51歲「麻甩佬」的馬仔，雖被讚外型保鮮力強，似吃了防腐劑，但他覺得人始終會老，所以近年不斷求學，部署退居幕後做藝術製片家，運用創意和製作延續向世界發揮影響力，視為終極人生目標。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

馬仔為紀念入行30周年，將於11月假胡李名靜體育館舉行6場《幸福．春夏秋冬 Ma's Ter Mic演唱會2023》，呈現沉浸式音樂治療之旅，製作費逾200萬，「就算做完6場都是打平手多少少，我想藉表演去滿足大眾需要，希望大家欣賞這個藝術作品，離場時會得到開心、幸福感，不是滿足我的表演慾。我特別邀請了一名專業情緒治療師博士，監察我製作過程，肯定我的設計是對的」。

視爾冬陞馮德倫為目標

講到時光飛逝，馬仔有點感觸，「嘩！原來我已經入行這麼久，人生有幾多個30年」。自覺幸運的他仍對這行事物保持新鮮感和動力，可以涉獵不同範疇，包括唱歌、拍劇和電影；做舞台劇、電台、編劇和導演等。

馬仔之前修讀剪片課程，為方便往後創作劇本，知道如何實踐，不會憑空想像。他承認已開始減產，轉型做幕後製作人，「始終適合自己的角色可遇不可求，劇本吸引又戲癮發作，可能多做八年十載，退居幕後不代表我不做這行，只是崗位和身分不同了，我都好想像爾冬陞和馮德倫，由幕前轉做導演、編劇」。

宣傳口號成魔咒 被噓足3年

馬仔最難忘1993年以歌手身分加入樂壇，一出道就被觀眾噓足3年的事迹，「被人噓到個場冧咁滯，我當時是新人，所屬的華納唱片公司一番好意，幫我第一首派台歌攞聲勢，度了一句超爆宣傳口號『他不是學友、他不是黎明、他不是克勤，他是馬浚偉』，拉3個天王級並論，我何得何能呀？好多電台DJ都覺得我是唱得之人，點解公司會度呢句宣傳口號害我，我明白唱片公司，所以沒怪任何人。我第一年就攞了兩個大台的新人獎，好多工作、好多騷，但每次出場都被人噓，噓足3年，好難頂，帶給我的後遺症好大，個心經常想着『今日被人噓得少就當掌聲，輸少當贏』，不求掌聲」。

勉勵後輩勿被負評打擊自信

馬仔好記得有年聖誕在尖東東急百貨外，演出大型露天聖誕騷，全部華納、寶麗金新歌手都有參與，包括鄭嘉穎和王馨平等，「我是其中一個，個個出場都有尖叫聲，輪到我出場，全場噓聲。頂硬上唱兩首歌，唱完飛奔落台，衝上保母車就走，我真是坐在車內喊出來」。

後來馬仔轉戰電視圈，由負分開始做起，97年終於憑無綫劇《妙手仁心》令觀眾對他完全改觀，叫得出其名字，感覺好開心。他以過來人身分勉勵新生代，面對壓力要學習睇開一點，不要輕易受負評打擊心情和自信，要相信凡事做好本分，總會有人見到你付出努力。馬仔感激已故前輩黃霑（霑叔）、林燕妮、顧嘉煇愛惜，賜贈不少金石良言，「我94年已識霑叔，他好惜我，教我好多事，他說『在演藝圈呢行，你3年不變就悶，要吸引、求變』，這句說話我記到今時今日」。

崇尚自然 靠運動飲食養生

51歲馬仔自嘲已變「麻甩佬」，但自信體能仍然爆燈，可以連續打4小時羽毛球，跑步閒閒地跑10公里。外貌方面，他亦落足工夫保養，並笑說：「別人不覺我老，內地網站寫『馬浚偉離晒譜』，懷疑我將防腐劑外敷內服。我崇尚自然，甚少去美容院，但有敷面膜，多靠運動和飲食養生，會定期食海參、花膠、雞蛋，拒絕生冷食物和飲品，適當飲藥膳湯水，之前都特別去讀中醫課程，學調理身體。」

場地提供：麗豪酒店@Avanti河夢意廊

化妝：雷淑賢（大哥賢）

髮型：Earl Yam

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