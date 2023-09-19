蔡思貝不接受男友固執 專注單身 陳嘉慧著秋裝熱到暈暈哋

蔡思貝稱現實不會接受男友固執，覺得好難溝通。問之前在旅遊節目《貝遊歐洲》公開「求偶」是否成功？她說：「不成功！我沒異地情緣，唯有繼續專注工作，專注單身。」被網民指好嘈？她說：「正常！話我把聲嘈不是第一日的事，有時興奮係會高音啲嘅。」節目中以大量泳裝上陣，她解釋道：「因有些地方一定要穿泳衣，所以穿一件頭泳衣，沒那麼怕醜。」

游嘉欣否認本色演出「我無咁蠢」

陳嘉慧以一身秋裝到場，與穿背心的游嘉欣相映成趣，陳嘉慧在台上更熱到暈暈哋差點中暑，要落台休息，她稱後悔著太多衫。最近經常穿小背心的游嘉欣否認大解放，她說：「咁都大解放？唔係嘛！是展露夏天青春活潑，而且預計行過來會出汗，所以穿涼爽一點。」兩人被指劇中本色演出，游嘉欣否認道：「我無咁蠢！」陳嘉慧亦表示角色與本身性格有點相反，她沒這麼醒目及cool。

記者：林祖傑