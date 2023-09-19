明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

蔡思貝不接受男友固執 專注單身 陳嘉慧著秋裝熱到暈暈哋

【明報專訊】蔡思貝、何廣沛、陳嘉慧及游嘉欣昨日到荃灣宣傳新劇《你好，我的大夫》。蔡思貝表示與何廣沛劇中演一對，得知觀眾為他們的感情線好上心。何廣沛稱看網上留言，大家都覺得他的角色很固執，不明白蔡思貝為什麼喜歡他，「蔡思貝拍攝時亦有疑問，觀眾應有同感，就因觀眾也有這疑問，就會繼續追看」。他稱女友Sarah有捧場，但只留意中醫知識部分。

蔡思貝稱現實不會接受男友固執，覺得好難溝通。問之前在旅遊節目《貝遊歐洲》公開「求偶」是否成功？她說：「不成功！我沒異地情緣，唯有繼續專注工作，專注單身。」被網民指好嘈？她說：「正常！話我把聲嘈不是第一日的事，有時興奮係會高音啲嘅。」節目中以大量泳裝上陣，她解釋道：「因有些地方一定要穿泳衣，所以穿一件頭泳衣，沒那麼怕醜。」

游嘉欣否認本色演出「我無咁蠢」

陳嘉慧以一身秋裝到場，與穿背心的游嘉欣相映成趣，陳嘉慧在台上更熱到暈暈哋差點中暑，要落台休息，她稱後悔著太多衫。最近經常穿小背心的游嘉欣否認大解放，她說：「咁都大解放？唔係嘛！是展露夏天青春活潑，而且預計行過來會出汗，所以穿涼爽一點。」兩人被指劇中本色演出，游嘉欣否認道：「我無咁蠢！」陳嘉慧亦表示角色與本身性格有點相反，她沒這麼醒目及cool。

記者：林祖傑

相關字詞﹕何廣沛 游嘉欣 陳嘉慧 蔡思貝 你好，我的大夫

上 / 下一篇新聞