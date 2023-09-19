處女個唱想表演一字馬 炎明熹接受健康性感歌衫

太夜做運動失眠

Gigi最期待10多分鐘又唱又跳環節，她說：「一係唔跳，一跳就跳咁多，可趁機挑戰和突破自己，不過還未排舞，未知有幾勁。做gym上了四五堂，有天放學回家把握時間做運動，未知是否因為太夜，受安多酚影響睡不着，之後不敢太夜做運動。」問到有什麼想在首個個人演唱會表演？Gigi說：「唔攞出嚟住。（等紅館開騷先？）可以。」原來她想學徐佳瑩在舞台上玩雜耍，「我對自己很有信心，身體柔韌度不錯」。她笑言今次可能先表演一字馬，不過要視乎舞蹈編排夾不夾。

嘉賓方面，Gigi表示未落實，希望能與After Class成員合體。至於歌衫，她之前在保良騷著貼身短裙露長腿，被讚好睇，她已滿18歲，問歌衫會否性感？Gigi說：「健康的性感可以接受。」她表示欠下一身飛債，「我要百幾張飛，因為內地和美國的鄉親父老都話來睇，令我開心又緊張，大家那麼支持我，我要加油」。

騷前食一碗飯就夠

Gigi透露楊千嬅、葉蒨文等前輩也有傳短訊鼓勵她，早前在內地演出遇到李克勤，對方也問她演唱會情况和唱多少首歌，「我參加《聲夢傳奇》時很大壓力，吃得很少沒力氣，記得李生（李克勤）話吃飯才有力氣，他每次演出前都吃四碗飯，所以我開騷前都要吃飯，但一碗就夠了」。Gigi因要兼顧學業，不可以閉關全程投入排練，只好利用空閒時間，故更珍惜每分每秒。

克服怕醜內向主動出擊

Gigi入讀香港理工大學，修讀時裝及紡織學院的時裝（榮譽）文學士組合課程，早前已開學，她說：「好順利，大家專注返學，都認不出我。」Gigi自爆一向怕醜內向，今次主動跟同學打招呼，「我覺得要進步，所以主動打招呼，他們沒什麼表情，因同班都有個叫『Gigi』。學習氛圍好好，上堂可帶手機和電腦，跟中學很不同」。Gigi自覺幸運，同學很照顧她。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

場地：Green House

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