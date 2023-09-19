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娛樂

姜糖帶小朋友追星險生意外 姜濤腳步浮浮離電台 要助手攙扶

姜濤疑身體不適 頹爆離開電台 助手扶住行 冇簽名冇收禮物

【明報專訊】姜濤早前到台灣宣傳電影《我的天堂城市》，返港後繼續工作，昨日他到商台接受節目《叱咤樂壇》直播訪問，宣傳新歌《濤》。由於事先張揚姜濤下午會現身接受訪問，電台外圍有數百姜糖（粉絲暱稱）守候，據知最早排隊的姜糖，晨早6時許已到達霸靚位。姜濤昨日因病狀態欠佳，見他腳步浮浮要助手扶住出入，當他的座駕駛入商台時更有險象環生一幕，有粉絲拖着小朋友不顧危險衝前，幸好車慢駛才沒有發生意外。事後姜濤將有關片段轉載，以提醒大小要照顧好小朋友安全。

記者：鍾偉茵

姜濤昨午12時50分抵商台，現場有大批姜糖守候，有家長帶幾歲小朋友一起追星。接載姜濤的保母車直駛往停車場，門外一班姜糖湧入商台閘口，希望見姜濤一面，場面有點混亂。

身體不適無收信 向粉絲致歉

姜濤一身黑色打扮現身，在節目中透露身體不適，也打起精神分享新歌，又談早前的個人演唱會感受。姜濤於下午2時離開，過往他離開前會走近姜糖接他們的信件、禮物或簽名等，但昨日他離開時要助手扶住，似暈一暈腳步不穩，他走近圍欄跟眾人打個招呼，便被扶上車離開電台。姜濤及後在社交網發文，向守候的姜糖致歉道：「對不起各位，今天身體不舒服，沒辦法留太久收大家的信，真的感到非常抱歉。」

姜濤上車前只稍停留，但他也留意到現場有人帶住小朋友等候，小朋友也拿着「姜濤」應援紙牌，他寫道：「各位每次活動都要注意安全，尤其現場有小朋友的時候，不要只顧拿手機，大人們請照顧好自己的小孩，也請大家互相照顧。」他又轉載有粉絲拖着小朋友不顧危險衝前的視頻，提醒要小心照顧小朋友安全。之前姜濤到外地出席活動，海外粉絲接機，他見到有婆婆擠在粉絲中也好緊張，留言要求粉絲注意安全，特別是有老人家在場。

評個唱70分 想多唱情歌

姜濤接受謝茜嘉與梁文禮訪問，提到上月舉行個人演唱會，完騷後便檢討自己要改進的地方，他給自己60至70分，不敢說做得好，但應該做的也做到了。提到姜媽捧場，他獻唱《我只在乎你》令她感動哭了。姜濤稱平日不會對媽媽講肉麻說話，又搞笑提到姜媽衣著，指太低胸令他嚇一跳，但她開心就好。他又稱舉行演唱會一定有壓力，但這也是證明自己的機會，初時欠信心，但總綵排後便知道可以了。完成演唱會後知道自己的水平位置，現在想唱歌唱好些，跳舞跳好些，又想多唱情歌。他之前沒想過大家喜歡看到他開心的一面，過去兩年太沉重，現在放輕鬆，原來自己可以感染觀眾。

學習取平衡 不再只顧向前衝

姜濤又以《濤》這首歌說心聲，承認內心反叛，在台上不受控制，他想保留這心態，雖經常被指硬頸，會學習取平衡，自己有很多學習的地方。入行5年經常面對批評，他稱初時在攻擊下會迷失，他不忘初心，如拔河一樣要拉番高自己。他說有人會覺得做自己無錯，但他有一番理解，要好清楚認識自己，究竟對或錯，這才是真正做自己，不能將錯的也認為是對，以前他的情緒太激烈，以後會用較適合方式表達，不再只顧向前衝，要取得平衡才是好表現。他透露今年還會出一至兩首歌。提到MIRROR到外地拍綜藝節目，跟誰同房也沒所謂，但私心希望跟邱士縉（Stanley）同房。

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