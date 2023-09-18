【開箱】續談《殺出坎大哈》 謝拉畢拿扮John Wick太失色

然而湯與穆罕默德甫離開安全屋，已遭各方勢力跟蹤，雙方首次在路邊市集展開追逐戰，再於沙漠跟直升機上軍人駁火，直到坎大哈機場外更遭伏擊，二人以寡敵眾，最終突圍而出？還是戰死沙場？

本片雖由《殺神John Wick》監製巴素艾溫奇操刀，電影下半場劇情亦跟《殺》片類似，講述謝拉畢拿單人匹馬，力敵美軍眼中的邪惡核心，然而論刺激程度，兩片實在相差甚遠，《殺出坎大哈》的圍剿過程冗長而沉悶，兩位男角之間的互動亦流於表面，隨便講幾句「子女經」就當互相交心？或者說句「戰爭注定沒有贏家」就當點出反戰命題？同樣講述美軍與傳譯員傳譯員感情的《譯戰同盟》明顯優勝一籌。

沙特取景扮伊朗

謝拉畢拿新片表現平平，過去扮演特工、警察、軍官等正義角色太多，反而不及前作如《警局困鬥》飾演反派殺手來得搶眼；《作死不離3兄弟》印度男星阿里費薩（Ali Fazal）扮演阿富汗特工卡曉，全程負責跟蹤謝拉畢拿，每次出場都露出一副不忿表情，角色幾乎毫無建樹，最後來個雙雄式槍戰，以為可以掀起高潮？結果一槍便遭謝拉畢拿擊斃，這種反派真窩囊。

電影以伊朗和阿富汗為背景，但為方便拍攝，改在沙特阿拉伯取景，展現近似的中東風土人情，成為荷李活首部全片均在沙特境內拍攝，且製作費最高的電影。不過，由於戲中動作場面大多選在沙漠發生，部分更在黑夜之下，現場是否沙特或者阿富汗，其實有誰知曉？

上映日期：9月7日