敘舊談入行辛酸 李幸倪讚馮允謙脫胎換骨

【明報專訊】馮允謙與李幸倪（Gin Lee）日前擔任YouTube頻道音樂節目《Music Panda》嘉賓，大談相識經過，以及走出事業低潮期的方法。馮允謙表示認識Gin Lee是被對方在《超級巨聲2》的表演吸引，但真正相識和首次面對面聊天，是10多年前一個倒數活動。Gin Lee以脫胎換骨形容馮允謙，「看着他怎樣堅持，然後愈來愈多人喜歡、愈來愈多好正的作品，好戥他開心。今次再有機會坐下傾偈、唱歌，同10多年前感覺好不同，他的氣場好吸引，唔怪得啲女仔咁鍾意你」。馮允謙笑言：「冇㗎，Ig（Instagram）或者其他平台，冇女仔會DM我，我又唔會亂DM人。」