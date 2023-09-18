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娛樂

敘舊談入行辛酸 李幸倪讚馮允謙脫胎換骨

【明報專訊】馮允謙與李幸倪（Gin Lee）日前擔任YouTube頻道音樂節目《Music Panda》嘉賓，大談相識經過，以及走出事業低潮期的方法。馮允謙表示認識Gin Lee是被對方在《超級巨聲2》的表演吸引，但真正相識和首次面對面聊天，是10多年前一個倒數活動。Gin Lee以脫胎換骨形容馮允謙，「看着他怎樣堅持，然後愈來愈多人喜歡、愈來愈多好正的作品，好戥他開心。今次再有機會坐下傾偈、唱歌，同10多年前感覺好不同，他的氣場好吸引，唔怪得啲女仔咁鍾意你」。馮允謙笑言：「冇㗎，Ig（Instagram）或者其他平台，冇女仔會DM我，我又唔會亂DM人。」

Gin Lee出道多年曾陷迷惘期，表示靠自我勉勵走出低潮，「同自己傾偈，話畀自己聽『你得㗎，聽日起身又係新開始，唔好放棄，你鍾意音樂、鍾意唱歌』。不停自我勉勵好多好多次，直到成功為止」。她與馮允謙同樣是離開成長地來港發展，二人過時過節分外想念家人。Gin Lee說剛來港時最大感觸，見到大家一家人食飯做節，自己一個不知點過，「記得第一年過中秋節，我非常不開心，但又要工作令自己開心，將10隻手指甲髹不同顏色，心入面好灰暗，但做些事令自己覺得開心，現在多了朋友，好好多」。馮允謙稱聖誕節最掛念家人，幸好有同事陪伴，以及工作令他暫時忘記牽掛。

娛樂組

相關字詞﹕李幸倪（Gin Lee) 馮允謙

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