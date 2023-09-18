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娛樂

袁富華赴美領獎偷閒遊景點 吳肇軒盼觀眾感受港人笑對逆境

【明報專訊】袁富華與吳肇軒憑主演電影《說笑之人》在第17季芝加哥亞洲躍動電影節分別榮獲演藝事業成就獎及璀璨新星獎，二人赴當地領獎。袁富華非常開心獲獎，感謝台前幕後，希望《說笑之人》可以讓芝加哥的觀眾認識香港真摯感人的小品故事，盼他們喜歡這套電影。他到芝加哥領獎外，還到訪密歇根湖，享用墨西哥餐，在湖邊散步、曬太陽，希望下次留芝加哥較長時間，感受這個美麗城市。

吳肇軒多謝電影節頒獎給他，獲肯定感開心，「電影從來不是一個人的工作，將榮耀歸於台前幕後所有人。希望我們這代的電影人可以好似一粒燦爛的新星，讓全世界的觀眾看到這一代電影人的作品」。他希望觀眾見到香港人笑着面對逆境的精神，由以前黃子華的棟篤笑開始，香港人已習慣以幽默來化解生活上的問題，期望透過電影令香港人、外國人見到或記着香港人這種精神。他逗留一天便回港，未有時間外出遊玩，期待盡快回港為《說笑之人》謝票，因「票房告急」。吳肇軒說：「雖然電影未開畫我已講告急，但真心好想快點飛回港跟觀眾見面、交流，希望多點人支持《說笑之人》。」

同獲璀璨新星獎還有《白日之下》梁雍婷，她感謝電影節給予莫大鼓勵，很開心將港產片帶到芝加哥。梁雍婷在疫後首次往外地，寓工作於娛樂，提前兩天到埗，早起外出在湖邊跑步、食早餐，感受當地文化氣息，開心跟袁富華、吳肇軒、黃又南等出去玩。

娛樂組

相關字詞﹕梁雍婷 亞洲躍動電影節 說笑之人 吳肇軒 袁富華

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