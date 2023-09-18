陳瑞輝首演音樂劇感亢奮 MIRROR隊友捧場讚表現有驚喜

【明報專訊】MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）、強尼、黃靖程（十小龍）與馮志佑主演音樂劇《大象的告別式》前晚首演，Frankie隊友楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger），還有容祖兒、鄭丹瑞、蘇皓兒等捧場。Frankie完成首場演出後表示為演繹角色，需要很多情緒，排練及演出後感疲累，但又好亢奮。他稱首演回家後，會馬上睡得着，「會檢討表現，思考再做得更好，希望交出更美滿成績」。強尼稱觀眾反應熱烈，超出他們預期，並感到時間過得快，首演加上預演優先場後，已開始有點不捨。他稱很多朋友看完音樂劇表示深受感動，希望有更多觀眾入場被他們感動。
MIRROR隊友對Frankie首次主演音樂劇的表現感驚喜，Lokman說︰「遺憾是因為忘記不了，但同時也忘記了一樣重要的事，就是那份幸福的美。」Alton表示︰「『後悔是一種選擇，遺憾是一種珍惜』，最深刻是這句。」Tiger則說︰「有笑有淚的一晚，演員在舞台上很享受演出的感覺，很感動。看見皮皮（Frankie）今次的突破，令我很激動，希望也有機會參演舞台劇。」
娛樂組
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