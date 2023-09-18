陳瑞輝首演音樂劇感亢奮 MIRROR隊友捧場讚表現有驚喜

MIRROR隊友對Frankie首次主演音樂劇的表現感驚喜，Lokman說︰「遺憾是因為忘記不了，但同時也忘記了一樣重要的事，就是那份幸福的美。」Alton表示︰「『後悔是一種選擇，遺憾是一種珍惜』，最深刻是這句。」Tiger則說︰「有笑有淚的一晚，演員在舞台上很享受演出的感覺，很感動。看見皮皮（Frankie）今次的突破，令我很激動，希望也有機會參演舞台劇。」

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