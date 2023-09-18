明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

偕周秀娜為新片造勢 古天樂享受大馬塞車帶來休息

古天樂1原因承諾多去大馬拍戲 笑周秀娜與他合作很痛苦

【明報專訊】古天樂的天下一電影製作公司2013年在香港成立，10年來不斷在亞太地區發展，陸續在各地設立分公司。今年4月馬來西亞分公司成立，頭炮作品是電影《尾隨》，由古天樂、金馬男配角劉冠廷、周秀娜、黃浩然、楊偲泳和張兆輝等主演，是天下一在馬來西亞開發市場的第一步，動員近百名大馬演員和幕後工作人員，拍攝場景集中在吉隆坡市中心。

古天樂、周秀娜、劉冠廷等前日在吉隆坡出席開機發布會，古天樂片中飾演一名私家偵探，與周秀娜演結婚多年卻貌合神離的夫妻。古天樂在調查一宗通姦案時，反被調查對象威脅，再捲入兇殺案的危機。古天樂繼2016年到馬來西亞為電影《使徒行者》宣傳後，相隔7年再在當地公開亮相，他表示會盡量多到大馬拍攝，「這裏美食非常好吃，還特別塞車，我覺得很好，讓我有時間休息。我在車上睡了3次還在車龍中，夠時間去食碗雲吞麵，回來仍然繼續塞車」。他透露在大馬發掘了很多適合拍攝的舊式建築物，在香港比較難找到，加上大馬言語溝通沒問題，令拍攝更方便。

周秀娜遇古天樂 角色多坎坷

周秀娜自言跟馬來西亞幾有緣，去年在馬來西亞怡保拍戲3星期。今次戲中與古天樂演夫婦，事前要溝通如何演繹。古天樂說：「她這一生與我演戲都是一件很痛苦的事，因為她每一次都要喊，上一部戲又要被我糟質。」

劉冠廷表示得知能與古天樂合作感興奮，第一次到馬來西亞拍戲，緊張又期待。楊偲泳稱黃浩然是她戲中其中一名伴侶，後段會跟劉冠廷有些動作戲。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕周秀娜 尾隨 古天樂

上 / 下一篇新聞