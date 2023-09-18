偕周秀娜為新片造勢 古天樂享受大馬塞車帶來休息

古天樂、周秀娜、劉冠廷等前日在吉隆坡出席開機發布會，古天樂片中飾演一名私家偵探，與周秀娜演結婚多年卻貌合神離的夫妻。古天樂在調查一宗通姦案時，反被調查對象威脅，再捲入兇殺案的危機。古天樂繼2016年到馬來西亞為電影《使徒行者》宣傳後，相隔7年再在當地公開亮相，他表示會盡量多到大馬拍攝，「這裏美食非常好吃，還特別塞車，我覺得很好，讓我有時間休息。我在車上睡了3次還在車龍中，夠時間去食碗雲吞麵，回來仍然繼續塞車」。他透露在大馬發掘了很多適合拍攝的舊式建築物，在香港比較難找到，加上大馬言語溝通沒問題，令拍攝更方便。

周秀娜遇古天樂 角色多坎坷

周秀娜自言跟馬來西亞幾有緣，去年在馬來西亞怡保拍戲3星期。今次戲中與古天樂演夫婦，事前要溝通如何演繹。古天樂說：「她這一生與我演戲都是一件很痛苦的事，因為她每一次都要喊，上一部戲又要被我糟質。」

劉冠廷表示得知能與古天樂合作感興奮，第一次到馬來西亞拍戲，緊張又期待。楊偲泳稱黃浩然是她戲中其中一名伴侶，後段會跟劉冠廷有些動作戲。

娛樂組

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