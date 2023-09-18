曾拍片介紹使用JPEX 莊思敏自稱受害人 損失6位數

記者：林祖傑

莊思敏、胡定欣、羅霖、林寶玉、林鈺洧和孫佳君等，前晚以性感打扮出席《東方女神2023》決賽。莊思敏被問到關於JPEX投資虛擬貨幣一事，她大感無奈說：「首先，我都是苦主，未知可以有什麼行動。我知道警方和證監會也介入了事件，正展開調查，現階段我也是在等候消息。」

6位數中有部分是獲利

莊思敏表示當日是跟一間找換店合作，那間找換店向她推介JPEX，「我知道大家（投資客戶）現在也變成了苦主，因此都是靜觀其變，看看有沒有進一步消息」。問損失多少錢？莊思敏透露︰「6位數，6位中，有部分是獲利。我會回馬來西亞，未有時間處理這件事，暫時未打算去備案，先再等候一星期，因事件來得很急促，想知那個平台之後如何交代。」

談到被網民嘲是「投資明燈」，莊思敏說︰「的士牌，我後來冇事呀，個牌（價）有升呀。樓市大環境，大家都會有點損手。都是那句，一日樓盤未放賣都未結算，而且單位正在放租，收租當收息先。（拒認是『明燈』？）當然唔認。唔關我事，我最近沒什麼投資，都是看哪間高息，做定期就算。」

胡定欣不知黃智雯是否離巢

胡定欣2001年參加《Cover Girl選舉》奪冠，獲邀擔任評審，她直認當年因不接受大型選美泳裝環節才選擇參加該比賽，「我只算有半個選美經驗，不像其他好姊妹全部選美出身」。對於好姊妹黃智雯傳約滿無綫離巢，胡定欣說：「我真的不知道，要離都離咗啦。姚子羚與黃智雯都拍緊劇，雖然我們是好姊妹，但去到事業上決定，不會過問太多，我都是和大家同步知道。」另一好友趙希洛離巢，她說：「我也不知她的去向，但知道她很鍾意演戲，希望她在另一個環境做到鍾意做的事。」

羅霖憶亡母忍不住落淚

同任評審的羅霖是1991年亞姐冠軍，她表示當年24歲參選，曾遭其他佳麗嫌老，在背後話她，「咁老就唔好嚟參加啦」。羅霖認為參加選美最緊要有自信，展現最美部分。她的83歲母親日前末期肝癌離世，至今仍未收拾心情，羅霖今日到醫院領取遺體，處理10月1日的喪禮事宜。羅霖忍不住流淚道：「我完全不知怎樣做，很感恩有好多朋友，甚至小學同學幫我，兒子亦好乖稱會幫手，我諗媽媽都想我堅強。母親一路以來是我的精神支柱，我做什麼她都支持，回到屋企見到媽媽遺物，好掛住她。」

林寶玉否認薛影儀被「雪藏」

穿肚兜裝的林寶玉表示做足安全措施防走光，透露感情方面未有着落，若在現場認識到異性也不錯。有指薛影儀（阿儀）被「損友」帶壞失控，私下出席商業活動做「義工」，又免費幫人銷售，公司屢勸不聽，決定放棄她另捧新人。

身為薛影儀經理人的林寶玉強調藝人沒工作應該要休息，沒有話雪不雪藏。阿儀現在有什麼工作？她說：「冇工作咪響屋企休息囉。阿儀就休息吓，冇話懲罰，她之前做了很多工作，適當時就休息，最快幾時有工作要返去睇一睇先。」