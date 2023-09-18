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娛樂

陳潔靈爆黃霑遺願辦音樂劇 汪明荃驚訝華娃暫別舞台

【明報專訊】汪明荃（阿姐）、陳潔靈、張德蘭與華娃昨日為9月22及23日假紅館舉行的《情牽煇黃經典演唱會2023》到錄音室綵排；阿姐唱出經典歌《勇敢的中國人》。陳潔靈透露會獻唱3首，其中包括《明星》，她大爆背後有段小故事，「大會今次指定我唱此歌。其實當年《煇黃》演唱會後，霑叔（黃霑）曾寫信給我，透露希望以《明星》做主題製作音樂劇，可惜他已離世，計劃未能兌現，盼未來有機會實現他的遺願」。陳潔靈問阿姐有否興趣演出，阿姐認為做音樂劇不易，要配合天時、地利、人和，最重要有好劇本和有主辦出資。

華娃將獻唱其首本名曲《芸娘》和《惜別》，演唱會後打算暫別舞台，阿姐聞言表現驚訝感突然。華娃解釋：「今次唱3首歌都好夠，如果之後有人有興趣邀請我，才出來唱，因為我一個人開騷都沒有人聽啦。」

張德蘭說今次開騷，是為了向顧嘉煇和黃霑致敬。陳潔靈認同，最開心是仙杜拉、葉麗儀和雷安娜特別從外地回港參與，大家聚首一堂，重提當年《煇黃》演唱會，難忘一班歌手齊穿浴袍在後台大合照留念。有人提議改名「浴袍女團」，陳潔靈認為不太適合。至於今次會否又在後台搞花臣，她和阿姐暫未有決定，反問大家是否想看三點式。陳潔靈為演出特登上網看短片學舞步，又大爆聽聞將有神秘嘉賓，阿姐則說不知情，兩人一唱一和叫大家拭目以待。

記者：林蘊兒

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