陳潔靈爆黃霑遺願辦音樂劇 汪明荃驚訝華娃暫別舞台

華娃將獻唱其首本名曲《芸娘》和《惜別》，演唱會後打算暫別舞台，阿姐聞言表現驚訝感突然。華娃解釋：「今次唱3首歌都好夠，如果之後有人有興趣邀請我，才出來唱，因為我一個人開騷都沒有人聽啦。」

張德蘭說今次開騷，是為了向顧嘉煇和黃霑致敬。陳潔靈認同，最開心是仙杜拉、葉麗儀和雷安娜特別從外地回港參與，大家聚首一堂，重提當年《煇黃》演唱會，難忘一班歌手齊穿浴袍在後台大合照留念。有人提議改名「浴袍女團」，陳潔靈認為不太適合。至於今次會否又在後台搞花臣，她和阿姐暫未有決定，反問大家是否想看三點式。陳潔靈為演出特登上網看短片學舞步，又大爆聽聞將有神秘嘉賓，阿姐則說不知情，兩人一唱一和叫大家拭目以待。

記者：林蘊兒