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娛樂

難跟鄭裕玲舊拍檔農夫相比 Tyson Yoshi盼下次表現更好

【明報專訊】Tyson Yoshi（程浚彥）、樂隊ToNick、KOLOR、Rapper蔡承恩等昨日出席《未來音樂選 TONE Music Awards 2023頒獎典禮》記者會，Tyson Yoshi稱沒有信心攞獎，到場目的是撐主辦單位朋友，報當初入行獲對方力撐之恩，「希望幫到手，上年是在這頒獎禮得到暫時唯一的音樂獎，其他頒獎禮都冇」。今年氣勢好，對獎項可有期望？Tyson Yoshi說：「上年個勢仲好，都冇獎，今年算啦。我睇得好開，其實我的歌很難界定，有很多語言，會令到各大頒獎禮好搲頭，不關別人事，關自己的作品事。」

Do姐無想像中恐怖

談到與鄭裕玲（Do姐）拍檔主持HOY TV旅遊節目《去邊啊Do姐》，被網民批互動尷尬，比不上舊拍檔農夫，Tyson Yoshi表示睇到評價都好正面，要跟農夫比，一定有比較，「他們合作咁耐，梗有默契，我跳華爾茲時才第二次和Do姐見面，大家的意見我收到，但好難話安排和Do姐先相處一個禮拜才去拍，始終未知前輩可以講笑條界去到邊。我現在知道其實Do姐不是想像中咁恐怖，都好nice，希望下次再合作表現得更好，不過我覺得洪嘉豪拿揑得好好」。

恆仔祝福舊愛譚杏藍有新戀情

ToNick於同一主辦的《未來音樂祭2023》有份參與表演，對於官方稱門票銷情告急，ToNick表示會叫朋友去睇，無論銷情如何，一定力撐為香港音樂付出很大努力的主辦，希望大家多支持，他們不會因銷情影響表演心情。舊愛譚杏藍公開新戀情，主音趙善恆（恆仔）大方表示：「身邊有很多朋友話畀我聽，祝福囉。」

蔡承恩恨拍《那年盛夏》續集

蔡承恩有份演出ViuTV劇《那年盛夏我們綻放如花》大獲好評，他表示身邊朋友很鍾意，看到評論多數指他本色演出，亦有些批評他的感情戲未能觸動別人，他認同這方面要改善，希望下次做得更好，「我成日問導演陳健朗可有續集或電影，畀個男主角我做，佢話仲度緊，希望可以和這班演員再演出，翻不翻生就要問編劇」。他暫時專注音樂工作，目標年尾舉行演唱會，會盡所能邀請邱彥筒（Marf）擔任嘉賓。

記者：林祖傑

相關字詞﹕未來音樂選 TONE Music Awards 2023 頒獎典禮 樂隊ToNick Tyson Yoshi（程浚彥）

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