明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

人形紙牌遭強吻 籲互相尊重 炎明熹否認入行兩年身家千萬

炎明熹否認出道2年掙8位數擁2物業︰上次寫500萬仍不夠

【明報專訊】炎明熹（Gigi）2021年參加無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇》奪冠入行，短短日子已升呢為人氣小天后，10月假九展舉行處女個人演唱會。Gigi在香港和內地工作不斷，吸金力強，近日有報道指她出道兩年勁掙8位數字，並有兩個物業。Gigi昨日出席歌迷會舉辦的慈善嘉年華，否認是小富婆擁千萬身家，目前只專注準備演唱會。對於有男子對她的廣告人形紙牌做出「強吻」行為，她認為大家應該互相尊重。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

為慶祝Gigi出道兩周年，她的歌迷會舉辦慈善義賣嘉年華，昨日Gigi與逾百名「Gi炎粉」（粉絲暱稱）出席開幕禮，Gigi主持切蛋糕儀式，預祝演唱會成功；現場設攤位遊戲和巨型公仔打卡留念，以及售賣慈善月餅。Gigi手繪兩個布袋和簽名海報作公開競投，扣除成本全數捐予慈善機構為小動物籌款。

笑稱以身相許報答歌迷

18歲Gigi出道兩年嘆時光飛逝，感謝粉絲很有心，為她搞活動順便做善事，覺得很有意義。她開玩笑說打算以身相許，然後正經說會唱更多好作品答謝粉絲。在大學攻讀設計課程的她，今次手繪布袋是新嘗試，「好想訓練自己無論何時何地，當靈感一到便立刻記低，不過我不擅長畫畫。中學時讀視覺藝術，老師要求臨摹人物樣貌素描，我原本是畫年輕男生，畫出來卻變成中年男人，救命」。

澄清無兩層樓揸手

Gigi被指入行兩年已掙得8位數字，並擁有兩個物業。她聞言瞪大眼否認當上小富婆，「掙8位數字，等於千萬？上次寫我掙500萬仍不夠，今次變成千萬，好厲害。報道指我擁有兩層樓，當然沒有啦」。提到她曾說目標想要擁有10個物業，Gigi表示現時目標只想一心為10月舉行的演唱會加緊練舞，試過練舞6小時，結果還是記錯舞步。她稱會盡量多練習避免太多錯漏，自信上到台懂得執生； 正努力記歌詞，希望不靠台邊字幕機提醒，演繹時更有感情。

心情未受「紙牌遭強吻」影響

Gigi代言的快餐店門前擺放她的人形紙牌，近日有男子對着紙牌「強吻」，以及做出猥褻行為兼爆粗拍片放上社交網，引起大批網民斥責行為變態。問她有否因此不開心？Gigi說有留意，「心情沒有波瀾，大家應該尊重大家，不過這可能是他的表達方法。以前讀書，有次放學行經天橋，被一個男仔突然在我面前作勢想打我一拳，沒有真的打到我，但被他嚇一嚇，懷疑只是想跟我玩」。Gigi估計該吻紙牌男子可能不知怎樣表達或交流，才做出如此行為。

Gigi日前被拍到於銅鑼灣鬧市，在播放她新歌和宣傳片的巨型屏幕下冒雨跟粉絲拍照留念，她嘆近期天氣不穩經常落雨，與粉絲快閃打卡是一次好好體驗。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕聲夢傳奇 炎明熹（Gigi）

上 / 下一篇新聞