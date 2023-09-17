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娛樂

【開箱】《殺出坎大哈》 撞橋《譯戰同盟》淪票房犧牲品

【明報專訊】由《殺神John Wick》電影系列的巴素艾溫奇（Basil Iwanyk）監製、《白宮淪陷3：天使淪陷》導演里羅曼華夫（Ric Roman Waugh）與主角謝拉畢拿（Gerard Butler）再度合作新片《殺出坎大哈》（Kandahar），今年5月在美國開畫，累計票房不足500萬美元（約3750萬港元），「爛番茄」影評網站的專業評分亦錄得不及格的46%，反而觀眾好感度達82%，分數相差近倍。香港延至9月7日上映，首周戲院平均每日只映兩、三場，踏入第2周更減至一、兩場，票房慘淡事必有因。

還記得今年4月在美國上映的《譯戰同盟》？這齣由佳烈治（Guy Ritchie）執導、積基倫荷（Jake Gyllenhaal）主演的戰爭片，講述美軍攻打阿富汗期間，軍官遇襲受傷，幸得當地傳譯員不離不棄，逃過塔利班圍捕，終把軍官帶回基地搶救的熱血故事，劇情竟跟《殺出坎大哈》出奇相似，後者主角變成美國特工和阿富汗傳譯員，再次反映荷李活鬧劇本荒下，撞橋情况常有發生，結果較遲開畫的《殺》片淪為票房犧牲品。

30小時逃亡之旅

《殺出坎大哈》故事發生在伊朗，美國中情局特工湯夏里斯（謝拉畢拿飾）以臥底身分潛伏當地，成功炸毀核設施後，原本可以順利離境，趕返美國出席女兒畢業禮，卻因一名掌握CIA機密的美國女記者露娜（蓮娜韋特飾）被伊朗軍方拘捕，導致湯身分曝光，隨即被敵方追殺，湯跟傳譯員穆罕默德（拿域尼加班飾）必須盡快趕赴阿富汗坎大哈，然後乘搭軍方專機離開，問題是他倆在長達30小時的逃亡過程中，如何可以僥倖不死？

湯炸毀伊朗核設施後準備撤退，卻在機場遭上司攔截，要求他接手另一緊急任務，在半推半就下，湯跟傳譯員穆罕默德乘夜趕返伊朗。後者除了為生計，亦為尋找失蹤親人而再次踏足戰地。可惜任務還未開展，被捕女記者已把她在五角大樓竊取的國家機密，包括湯和拍檔的身分曝光，惹來伊朗軍方、阿富汗特工，以及其他武裝組織成員圍捕。（明日再續）

上映日期：9月7日

相關字詞﹕謝拉畢拿 譯戰同盟 殺出坎大哈

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