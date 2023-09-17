54歲「狼人」曉治積曼離婚 27年夫妻關係告終 公布「分」訊前已脫婚戒

美國《人物》雜誌獨家刊登曉治積曼與Deborra的離婚聲明：「我們能以夫妻身分共同度過差不多三十載，經歷這段美好而充滿愛的婚姻，感到無比欣慰。隨着這段旅程出現變化，現決定分道揚鑣，追尋個人成長。我們永遠把家庭放在首位，並以感恩、關愛與善意，迎接人生新一頁。感謝大家諒解，請尊重我們的私隱，順利過渡人生轉變。」二人結婚27年，其間Deborra經歷流產，夫妻改為領養，現育有23歲養子Oscar和18歲養女Ava。

疫情罷工成催化劑

曉治積曼在1995年參演澳洲電視劇《Correlli》，邂逅片中女主角Deborra，曉治坦承對她一見鍾情，二人拍拖未夠一年，翌年4月結婚，一直恩愛如昔，今年4月剛慶祝結婚27周年紀念，當時曉治透過社交媒體Instagram（Ig）留言：「我非常愛你，我們擁有幸福的家庭和生活，你的笑容、熱情、慷慨、幽默、頑皮、勇氣和忠誠，對我來說都是珍貴無比的禮物。」

據英國《每日郵報》引述知情人士透露，二人受到疫情期間「封城」和美國編劇公會罷工影響，關係變得緊張，最終成為離婚的催化劑。

婚變與第三者無關

美媒Page Six亦指，二人婚變醞釀多時，但跟第三者無關，與曉治積曼合演百老匯舞台劇的工作人員稱：「我們對於曉治宣布離婚並不感到意外，他的朋友和家人早已知情。」自去年參演舞台劇《The Music Man》至今，Deborra甚少到場打氣，就算偶然來看綵排，「亦會發悶打盹」。

曉治積曼熱愛運動，今年7月偕妻到倫敦欣賞溫布頓網球錦標賽男單決賽，成為二人最後一次現身公開場合，但有網民認為，當時二人已經貌合神離，不似昔日恩愛，曉治亦沒有把自拍合照上載Ig；8月入場支持「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）有份投資的球會域斯咸作賽，Deborra不再陪伴左右，分手有迹可尋。