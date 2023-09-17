柳應廷新歌為年輕人打氣 MV與柳柳粉合唱

Jer表示曾面對好多無形壓力，最大迷茫是剛讀完書出來搵工，雖然家人沒給予壓力，但他覺得要搵份工回饋屋企，亦是很大壓力。他覺得現在的年輕人好易受攻擊，面對的壓力比前一代更大。他與吳林峰合寫旋律時，特別加入很多合唱部分，讓大家可以跟着歌曲吶喊，將壓力釋放，他提到歌詞「期盼世界變好 期盼人們安好 期盼平凡清早」，這幾句好簡單但好有力，同時提醒大家，年輕人要求好簡單，一個平凡日子就夠。

為突出這主題與想法，《Dear Children》MV找來18至24歲的年輕演員及柳柳粉（粉絲暱稱），聯同一名小朋友演出。Jer說：「3個年輕人在MV面對學業、身體殘障及感情的不同壓力，用這3個案，因是大家好易面對的問題，最尾同柳柳粉大合唱，好想同大家透過吶喊釋放，希望大家睇完有共鳴。至於小朋友，代表未來同希望，他揸住攝錄機，拍下MV入面所有發生的事，象徵未來掌握在自己手裏，取決於自己的心態。」

娛樂組

更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com